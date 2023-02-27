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Erdoğan: Depremin ilk günleri için helallik istiyorum

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Erdoğan: Depremin ilk günleri için helallik istiyorum
Erdoğan: Depremin ilk günleri için helallik istiyorum

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile depremin vurduğu Adıyaman’a ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Adıyaman’da depremin ardından ilk birkaç gün istediğimiz çalışmaları yapamadık. Bu yüzden sizden helallik istiyorum” dedi.

“MİLLETİMİZDEN 1 YIL SÜRE İSTİYORUZ”

Konuşmasında depremde büyük hasar gören kentlerde yapılacakları anlatan Erdoğan “Bunlar için milletimizden 1 yıl süre talep ediyoruz. Bizim de eksiklerimiz, kusurlarımız hatalarımız olabilir ama her alanda milletimizin huzuru refahı için canla başla çalıştığımızı hiç kimse inkar edemez.” diye konuştu.

“DALKAVUKLARA ASLA KULAK ASMAYIN”

Van, Bingöl, İzmir depremlerinden sonra yapılanları hatırlatan Erdoğan şunları söyledi:

“Bu kentlerde nasıl başardıysak Allahın izniyle burada da başaracağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıkalım.

Dalkavuklara asla kulak asmayın. bir tarafta AFAD’a saldıran, bir taraftan Kızılay’ımıza saldıran, STK’larımıza saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın.

Sizinle yan yana olan kim?, sizlerle beraber bu yolda yürüyen kim?, onlarla beraber milletçe bu dirayeti gösterdiğimiz müddetçe Allah’ın yardımıyla hiçbir felaket, hiçbir saldırı, hiçbir tuzak bizi yıkamaz.”

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* Depremin 22. günündeyiz. Ülkemizin 6 Şubat sabahı 04.17’de yaşamış olduğu o büyük felaketten bu yana gerçekten 10 bin artçı deprem yaşadık.

* Depremden birkaç gün sonra 10 Şubat Cuma günü Adıyaman’a gelmiş, çadır kentimizdeki depremzede vatandaşlarımızla yaşadığımız felaketin acısını paylaşmaya çalışmıştık. O günden bugüne Adıyaman çok değişti.

* Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman’dır.

* Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk bir kaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.

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