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Erdoğan-Herzog görüşmesi öncesinde çarpıcı yorum: Birbirleriyle uyumsuzlar ama…

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Son aylarda telefon diplomasisi ile yumuşayan Türkiye-İsrail ilişkilerinde bugün kritik bir dönemeçten geçiliyor…
Erdoğan-Herzog görüşmesi öncesinde çarpıcı yorum: Birbirleriyle uyumsuzlar ama…

Son aylarda telefon diplomasisi ile yumuşayan Türkiye-İsrail ilişkilerinde bugün kritik bir dönemeçten geçiliyor…

2008’den beri ilk kez İsrailli bir lider Türkiye’yi ziyaret edecek. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, iki günlük Türkiye turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul’da da temaslarda bulunacak.

Bu kritik görüşme öncesinde ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg dikkat çekici bir analiz yayınlayarak gelişmeleri mercek altına aldı. “Orta Doğu’da dostken düşman olan iki ülke savaşın gölgesinde barışmaya çalışacak” başlığı kullanılırken, Orta Doğu’daki ilişki dinamiğinin değişmesinin bu adımın atılmasına yardımcı olduğu vurgulandı.

“ERDOĞAN’A DESTEK AZALIRKEN…”

Makalede, “Kağıt üzerinde iki lider de birbiriyle uyumsuz. Herzog’un görevi sembolik bir pozisyon. Recep Tayyip Erdoğan ise bütün gücü elinde bulunduruyor ve bütün bölgeyi etkisi altına alma arzusu var. Fakat Herzog’un siyasette onlarca yıl harcaması ve diplomatik geçmişi olması ona şu anki İsrail hükümetinde nadir olan bir tecrübe sağlıyor” yorumu yapıldı.

Türkiye’nin İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi bölgesel güçlerle ticaretini artırmak istediğini ve ekonomik krizin 2023’teki seçimler öncesinde Erdoğan’a desteği azalttığını yazan Bloomberg, iki ismin görüşmesinde birçok konunun masaya yatırılacağının tahmin edildiğini de aktardı.

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