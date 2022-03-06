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Erdoğan İle Putin, Rusya-Ukrayna Savaşını Görüştü

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Rus haber ajansı RIA,TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu. Haberde, iki ismin Ukrayna'daki savaşı görüştüğü belirtildi.
Erdoğan İle Putin, Rusya-Ukrayna Savaşını Görüştü

Yaklaşık iki hafta önce Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanımasından birkaç gün sonra Rusya’nın Ukrayna’yı işgali uluslararası kamuoyunda büyük endişe yarattı.

Aralarında Türkiye, Fransa ve İngiltere’nin de olduğu birçok ülke taraflara itidal çağrısı yaparak arabuluculuk için kolları sıvarken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeden sonra tarafların bir yazılı açıklama yapması beklenirken, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının ağırlıklı olarak konuşulması da bekleniyor.

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