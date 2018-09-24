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Erdoğan, Malcolm X’in kızlarını kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin New York şehrinde Malcolm X’in kızları Qabilah ve Ilyasah’ı kabul etti.
Erdoğan, Malcolm X’in kızlarını kabul etti

 , Birleşmiş Milletler () 73'üncü Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin  şehrinde temaslarına devam ediyor.

ERDOĞAN, MALCOLM X'İN KIZLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Amerikan siyasetçi ve insan hakları savunucusu  X'in kızları Qabilah ve Ilyasah'ı kabul etti.

MALCOLM X'İN MÜCADELEYLE DOLU YAŞAMI

Asıl adı Malcolm Little olan Malcolm X, 1925 yılında siyahilerin özgürlüklerine kavuşamayacaklarına ve Afrika'ya geri dönmeleri gerektiğine inanan Earl Little isimli bir rahibin oğlu olarak dünyaya geldi.

5 yaşındayken babasını faili meçhul bir cinayete kurban veren ve annesi akıl hastanesine kapatılan Malcolm, yoksulluk ve zorluklar içinde geçen çocukluğunun ardından 1946'da hırsızlıktan hapse mahkum oldu.

Bu dönemde siyahi milliyetçiliği savunan Nation of Islam (İslam Ümmeti) hareketinin lideri Elijah Muhammed'in görüşlerini benimseyen Malcolm, 1952'de cezaevineden çıkınca bu harekete katıldı.

Bu tarihten itibaren davasının isimsiz bir hizmetkarı olduğunu simgelesin diye X soyadını kullanmaya başlayan Malcolm, karizmatik kişiliği, enerjisi ve sözünü sakınmayan, hararetli hitap tarzı sayesinde kısa sürede hareketin önde gelen yüzlerinden biri oldu.

Zaman içinde Elijah Muhammed ile hareketin odak noktaları, kullandığı yöntemler ve dine bakış konularında anlaşmazlığa düşen Malcolm X, 1964'te Nation of Islam'dan ayrıldı.

Hayatının son döneminde Amerikan toplumunun ırk problemini çözmesi için İslam dinini anlaması gerektiğini ve tüm ırkların kardeşliğini esas alan bir insan hakları mücadelesini savunan Malcolm X, bu dönemde El-Hajj Malik El-Shabazz (el-Hac Malik eş-Şahbaz) ismini kullanmaya başladı.

Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken silahla vurularak öldürüldü. Nation of Islam üyesi üç kişi, cinayet suçundan mahkum edildi.

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