Erdoğan: Meclis açılınca Libya’ya asker gönderme tezkeresini gündeme alacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis açıldığında Libya'ya asker göndermek için tezkereyi gündeme alacaklarını belirtti. Erdoğan, "Asker gönderecek misiniz?' diye soruyorlar. Biz de ne diyoruz, davet edildiğimiz yere gideriz, şu anda da böyle bir davet olduğu üzere icabet ederiz. Çünkü bizim kardeşlik bağlarımız çok farklı. İnşallah Meclis açılır açılmaz asker gönderme tezkeresini Meclis'e sunacağız. Meclisimizin de onaylamasıyla Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkânına kavuşacağız" dedi.

Erdoğan, AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Türkiye'nin Libya ile yakın bağları olduğunu belirterek, Şu andaki cumhurbaşkanı bile yine akrabalarının burada olduğu bir cumhurbaşkanı. Dün onları anlattı. Tarihçesini anlattı. Şu anda dedemden torunla hâlâ İstanbul'da yaşıyorlar diye konuştu.

"Trablus yönetimine her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz"

Erdoğan, "Aradaki bağların ne denli sıkı olduğu ortada. Yaşadıkları sıkıntıları biz de yakından takip ediyoruz. Darbeci general tarafından başlatılan saldırılara en başından beri karşı çıktık. Trablus yönetimine her türlü desteği verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Üstelik Libya bizim deniz yetki alanlarımızın çakışması sebebiyle denizden de komşumuzdur. Onlarla çok yönlü ilişkilere sahibiz. Kaddafi'nin döneminde ede bu adımları atmıştık. Bu işin mazisi oralara kadar dayanıyor. Çok daha kararlı ve içi dolu bir anlaşmayı imzalamak üzereydik. Şimdi ise meydanı boş buldular esip savuruyorlar. Ne yaparsanız yapın ya, biz imzaları attık, bu işi bitirdik" ifadesini kullandı.

Libya'ya asker gönderme tartışmalarına da değinen Erdoğan şunları söyledi:

"İçini daha da dolduruyoruz ama soruyorlar, asker gönderecek misiniz? Bizim siyasi partilerimizin içinde de bunu söyleyenler var. Biz de ne diyoruz, 'Davet edildiğimiz yere gideriz, şu anda da böyle bir davet olduğu üzere icabet ederiz' Çünkü bizim kardeşlik bağlarımız çok farklı. Türkiye ve Libya tarafında onay süreçleri tamamlanan bu mutabakat resmen yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan deniz yetki alanlarıyla ilgili haritamızı BM nezdinde de kayda geçirdik. Amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını gasp etmek değil. Tam aksine hakkımızın gasp edilmesine engel olmaktır. Çünkü biz bu adımı atmamış olsaydık Akdeniz'de Türkiye'yi kendi kara sahillerine hapsedilecek bir oyun planlanıyordu. Biz bu oyunlara seyirci kalamazdık. İnşallah Meclis açılır açılmaz asker gönderme tezkeresini Meclis'e sunacağız. Meclisimizin de onaylamasıyla Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde detsek verme imkânına kavuşacağız.

Darbeci generale, paralı askere kadar her türlü desteği sağlayanlar ülkemizin bu adımına karşı çıkıyor. Resmî yönetim mi bunlara davetiye çıkarıyor? Hayır. 'Yaptık oldu' diyor. Türkiye ise mutabakat metni imzalamış ve askeri anlaşmayı yapıyoruz. Bu görüşmeler bunun için yapılıyor. Bütün bunlar bir savaş baronuna yardım ediyor biz ülkenin meşru hükûmetinin davetine icabet ediyoruz. Gerçi bunlar Mısır'da da darbeciyi desteklemişlerdi. İnşallah Libya'da aynı ilkesizliği, aynı demokrasi ve hukuk düşmanlığını tekrarlanmalarına izin vermeyeceğiz."