  • BIST 113.218
  • Altın 287,512
  • Dolar 5,9344
  • Euro 6,5844
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Erdoğan: Meclis açılınca Libya’ya asker gönderme tezkeresini gündeme alacağız

»
Erdoğan: Meclis açılınca Libya’ya asker gönderme tezkeresini gündeme alacağız
Erdoğan: Meclis açılınca Libya’ya asker gönderme tezkeresini gündeme alacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis açıldığında Libya'ya asker göndermek için tezkereyi gündeme alacaklarını belirtti. Erdoğan, "Asker gönderecek misiniz?' diye soruyorlar. Biz de ne diyoruz, davet edildiğimiz yere gideriz, şu anda da böyle bir davet olduğu üzere icabet ederiz. Çünkü bizim kardeşlik bağlarımız çok farklı. İnşallah Meclis açılır açılmaz asker gönderme tezkeresini Meclis'e sunacağız. Meclisimizin de onaylamasıyla Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkânına kavuşacağız" dedi.

Erdoğan, AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Türkiye'nin Libya ile yakın bağları olduğunu belirterek, Şu andaki cumhurbaşkanı bile yine akrabalarının burada olduğu bir cumhurbaşkanı. Dün onları anlattı. Tarihçesini anlattı. Şu anda dedemden torunla hâlâ İstanbul'da yaşıyorlar diye konuştu.

"Trablus yönetimine her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz"

Erdoğan, "Aradaki bağların ne denli sıkı olduğu ortada. Yaşadıkları sıkıntıları biz de yakından takip ediyoruz. Darbeci general tarafından başlatılan saldırılara en başından beri karşı çıktık. Trablus yönetimine her türlü desteği verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Üstelik Libya bizim deniz yetki alanlarımızın çakışması sebebiyle denizden de komşumuzdur. Onlarla çok yönlü ilişkilere sahibiz. Kaddafi'nin döneminde ede bu adımları atmıştık. Bu işin mazisi oralara kadar dayanıyor. Çok daha kararlı ve içi dolu bir anlaşmayı imzalamak üzereydik. Şimdi ise meydanı boş buldular esip savuruyorlar. Ne yaparsanız yapın ya, biz imzaları attık, bu işi bitirdik" ifadesini kullandı.

Libya'ya asker gönderme tartışmalarına da değinen Erdoğan şunları söyledi:

"İçini daha da dolduruyoruz ama soruyorlar, asker gönderecek misiniz? Bizim siyasi partilerimizin içinde de bunu söyleyenler var. Biz de ne diyoruz, 'Davet edildiğimiz yere gideriz, şu anda da böyle bir davet olduğu üzere icabet ederiz' Çünkü bizim kardeşlik bağlarımız çok farklı. Türkiye ve Libya tarafında onay süreçleri tamamlanan bu mutabakat resmen yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan deniz yetki alanlarıyla ilgili haritamızı BM nezdinde de kayda geçirdik. Amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını gasp etmek değil. Tam aksine hakkımızın gasp edilmesine engel olmaktır. Çünkü biz bu adımı atmamış olsaydık Akdeniz'de Türkiye'yi kendi kara sahillerine hapsedilecek bir oyun planlanıyordu. Biz bu oyunlara seyirci kalamazdık. İnşallah Meclis açılır açılmaz asker gönderme tezkeresini Meclis'e sunacağız. Meclisimizin de onaylamasıyla Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde detsek verme imkânına kavuşacağız.

Darbeci generale, paralı askere kadar her türlü desteği sağlayanlar ülkemizin bu adımına karşı çıkıyor. Resmî yönetim mi bunlara davetiye çıkarıyor? Hayır. 'Yaptık oldu' diyor. Türkiye ise mutabakat metni imzalamış ve askeri anlaşmayı yapıyoruz. Bu görüşmeler bunun için yapılıyor. Bütün bunlar bir savaş baronuna yardım ediyor biz ülkenin meşru hükûmetinin davetine icabet ediyoruz. Gerçi bunlar Mısır'da da darbeciyi desteklemişlerdi. İnşallah Libya'da aynı ilkesizliği, aynı demokrasi ve hukuk düşmanlığını tekrarlanmalarına izin vermeyeceğiz."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş25 Aralık 2019 Çarşamba 20:56
  • İmamoğlu: Kanal İstanbul için ÇED Raporu’na onay veren isimlerden biri “Nuh Peygamber cep telefonu ile konuştu” diyen kişi25 Aralık 2019 Çarşamba 19:37
  • Katarlılardan sonra biri daha ortaya çıktı: Kanal İstanbul güzergahı daha açıklanmadan 600 dönüm arazi toplamış!25 Aralık 2019 Çarşamba 17:27
  • Erdoğan 'Türk askeri Libya'ya gidecek mi?' sorusunu yanıtladı: Türkiye davete icabet eder25 Aralık 2019 Çarşamba 16:48
  • Ceren Özdemir’in katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı25 Aralık 2019 Çarşamba 16:15
  • İşyeri kiraları yüksek olunca minibüste berberlik yapıyor25 Aralık 2019 Çarşamba 15:36
  • Fenerbahçe’yle yaşıttı: Türkiye’nin en yaşlı insanı hayatını kaybetti25 Aralık 2019 Çarşamba 15:34
  • 'Robin Hood' yardım isteyen kadına kayıtsız kalmadı: 5'i bir yerde altın, bin dolar ve çikolata gönderdi25 Aralık 2019 Çarşamba 14:15
  • İmamoğlu: Kanal İstanbul bir cinayet, bir felaket projesidir; deprem riskini tetikliyor25 Aralık 2019 Çarşamba 12:19
  • 'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadın 10 yıl hapisle yargılanacak25 Aralık 2019 Çarşamba 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti