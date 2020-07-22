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Erdoğan-Merkel görüşmesinde Libya ve Suriye ele alındı

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Erdoğan-Merkel görüşmesinde Libya ve Suriye ele alındı
Erdoğan-Merkel görüşmesinde Libya ve Suriye ele alındı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündemini Libya ile Suriye’deki gelişmeler oluşturdu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmede Libya ve Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Erdoğan ve Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.

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