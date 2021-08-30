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Erdoğan: Milletimizin ve KKTC’deki kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun

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Erdoğan: Milletimizin ve KKTC’deki kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun
Erdoğan: Milletimizin ve KKTC’deki kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında asırlara sâri şanlı tarihin köşe taşlarından biri olan Büyük Zafer’in 99. yıl dönümüne kavuşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduklarını kaydetti.

Türk milletinin, Kıbrıs Türklerinin ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarının her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik eden Erdoğan, bu gurur günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dost ve kardeşlerine şahsı ve milleti adına teşekkürlerini sundu.

Erdoğan, “bu şanlı zaferle Türk milleti, şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini göstermiştir” vurgusu yaptı…

Erdoğan mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ü, TBMM mensuplarını ve kahraman askerleri rahmetle andı.

Gazi Mustafa Kemal’in başkomutanlığında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz’un, 4 gün süren göğüs göğse çarpışmaların ardından Dumlupınar’da kesin bir zaferle sonuçlandığını belirten Recep Tayyip Erdoğan, “Dünya savaş tarihine geçen bu şanlı zaferle Türk Milleti, şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini göstermiştir. 30 Ağustos, milletimizin kendisine ömür biçen emperyalist niyetleri kursaklarda bıraktığı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açtığı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biridir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını minnetle yâd ediyorum. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm kardeşlerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” vurgusu yaptı…

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