  • BIST 1.100
  • Altın 507,269
  • Dolar 8,3394
  • Euro 9,7542
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

Erdoğan: Taksim Camisi İnşaatının Ramazan Ayı İçerisinde Yetişmesine Dair Bilgi Aldım

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan ,Taksim Camisi'nin devam eden inşaatı hakkında, "Ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var." dedi.
Erdoğan: Taksim Camisi İnşaatının Ramazan Ayı İçerisinde Yetişmesine Dair Bilgi Aldım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatına ilişkin, "Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin ve milletimizin başı sağ olsun." dedi. 

Erdoğan, yapımı süren Taksim Camisi ve yeni Atatürk Kültür Merkezini (AKM) ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Yılmaz'ın vefatının hatırlatılması üzerine, "Sayın Yılmaz gerçekten uzun bir süre rahatsızlık geçirdi. Bu sabah da Rahmet-i Rahmana kavuştu. Sabah eşleri Berna hanımla bir telefon görüşmesi yaptım. Allah taksiratını affetsin. Şu anda tabii henüz ne zaman defnedilecek, onun kararı verilmemişti görüştüğümde. İki yer üzerinde durduklarını söylediler. 'Biri Marmara İlahiyat, bir diğeri de Çamlıca Camisi üzerinde duruyoruz.' dediler, henüz kesin kararı vermediklerini söylediler." ifadelerini kullandı. 

Mesut Yılmaz'ın, Türkiye'de gerek başbakan, gerek dışişleri bakanı gerek kültür ve turizm bakanı olarak görevler icra eden bir devlet adamı olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda tabii hemşehrim. Bundan dolayı da bir hukukumuz var. Sağ olsun, tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süreç içerisinde katılma erdemini göstermiştir. Bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere baş sağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Milletimizin başı sağ olsun."

Taksim Camisi'nin ramazanda, AKM'nin haziranın sonunda bitirilmesi hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Taksim Camisi'yle alakalı olarak ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Burayla ilgili de Atatürk Kültür Merkezi konusunda 2021'in 6'ıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanım bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. İnşallah 6'ıncı ayın sonuna kadar yetiştirme hedefimiz var diyorlar. Tabii kültür ve turizmde çok ciddi ataklarımız var. Bir de tabii biliyorsunuz Ankara'da aynı şekilde bir gayretimiz var. Fevkalade bir durum olmadığı takdirde 6'ıncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Belki elektronik, elektrik bu işlerde bir sarkma olabilir, çünkü ithal ama bunun dışındaki bütün işleri 6'ıncı ayın sonunda inşallah bitireceğiz." 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de 6.6 şiddetinde deprem!30 Ekim 2020 Cuma 15:16
  • Halil Sezai, tahliye edildi30 Ekim 2020 Cuma 15:01
  • 'Milli Trenler'in Üretiminde Geri Sayım30 Ekim 2020 Cuma 14:10
  • Bingöl'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem30 Ekim 2020 Cuma 13:50
  • İhracat Eylülde Arttı30 Ekim 2020 Cuma 11:58
  • Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Varank: Pandemide Türk Sanayisi Kendini İspatladı30 Ekim 2020 Cuma 11:05
  • Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti30 Ekim 2020 Cuma 10:07
  • Msb: Irak'ın Kuzeyinde Eylem Hazırlığındaki 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi30 Ekim 2020 Cuma 09:53
  • Şırnak'ta 120 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi29 Ekim 2020 Perşembe 21:15
  • Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 2319 yeni hasta29 Ekim 2020 Perşembe 20:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti