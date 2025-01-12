Erdoğan "varım" dedi, Özel'den tepki geldi: Yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip kaçak dövüşmesin

İzmir’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yeniden cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna "Varım" demesi hakkında konuştu. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının yolunun Meclis’te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararı alması gerektiğini hatırlatan CHP lideri, "Eğer varsa biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını hemen alabiliriz. Yok biraz zamana ihtiyacı varsa zaten 2025’in ekim sonu, kasım başını işaret etmiştik kendisine. Eğer aday olmak istiyorsa tarih, o tarih. Martta yapmak istiyorsa martta. Ekimde yapmak istiyorsa ekimde. Biz dünden razıyız, bugünden hazırız" dedi. "Devir teslim için sabırsızlanıyoruz" diyen Özel, sözlerine, "Gelsin ve aday olsun. ‘Aday olacağım’ deyip sanki yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip, sonra da kaçak oynamasın, kaçak dövüşmesin. Hemen grubuna talimat versin. Kararı bu hafta alalım” diye devam etti.

Genel Başkan Özgür Özel, Erdoğan’ın erken seçim için 2027 yılının ikinci yarısını gündeme getirmesine yönelik soruya da, “O rüyada görülecek bir darı ambarı. Ancak aç tavuklar görür. 2027’ye kadar milletin dayanacak gücü yok. Millet aç. Millet zorda. 14 bin 500 lira emekli maaşı vereceksin. Sonra 2027’nin sonlarında filan... O güne kadar size orada kalmayı kim garanti ediyor da böyle bir şeye cesaret ediyorsunuz? O yüzden o darı ambarından çıksınlar, o rüyadan uyansınlar, cesaretleri varsa kendilerine güveniyorlarsa bu hafta içinde seçim kararı alabiliriz. Hodri meydan” cevabını verdi.