  • BIST 9910.61
  • Altın 3062.553
  • Dolar 35.4023
  • Euro 36.2886
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Erdoğan "varım" dedi, Özel'den tepki geldi: Yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip kaçak dövüşmesin

»
"Cesaretleri varsa kendilerine güveniyorlarsa bu hafta içinde seçim kararı alabiliriz. Hodri meydan”
Erdoğan "varım" dedi, Özel'den tepki geldi: Yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip kaçak dövüşmesin

İzmir’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yeniden cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna "Varım" demesi hakkında konuştu. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının yolunun Meclis’te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararı alması gerektiğini hatırlatan CHP lideri, "Eğer varsa biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını hemen alabiliriz. Yok biraz zamana ihtiyacı varsa zaten 2025’in ekim sonu, kasım başını işaret etmiştik kendisine. Eğer aday olmak istiyorsa tarih, o tarih. Martta yapmak istiyorsa martta. Ekimde yapmak istiyorsa ekimde. Biz dünden razıyız, bugünden hazırız" dedi. "Devir teslim için sabırsızlanıyoruz" diyen Özel, sözlerine, "Gelsin ve aday olsun. ‘Aday olacağım’ deyip sanki yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip, sonra da kaçak oynamasın, kaçak dövüşmesin. Hemen grubuna talimat versin. Kararı bu hafta alalım” diye devam etti.

Genel Başkan Özgür Özel, Erdoğan’ın erken seçim için 2027 yılının ikinci yarısını gündeme getirmesine yönelik soruya da, “O rüyada görülecek bir darı ambarı. Ancak aç tavuklar görür. 2027’ye kadar milletin dayanacak gücü yok. Millet aç. Millet zorda. 14 bin 500 lira emekli maaşı vereceksin. Sonra 2027’nin sonlarında filan... O güne kadar size orada kalmayı kim garanti ediyor da böyle bir şeye cesaret ediyorsunuz? O yüzden o darı ambarından çıksınlar, o rüyadan uyansınlar, cesaretleri varsa kendilerine güveniyorlarsa bu hafta içinde seçim kararı alabiliriz. Hodri meydan” cevabını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli getirildi02 Ocak 2025 Perşembe 18:42
  • DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli'yle görüştü02 Ocak 2025 Perşembe 17:38
  • DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli ile görüşecek02 Ocak 2025 Perşembe 14:04
  • Hakan Fidan: Türkiye, Avrupa ile birleşmeli31 Aralık 2024 Salı 21:31
  • MHP lideri Bahçeli: Öcalan ve DEM Parti görüşmeleri 'hayırlı bir başlangıcın ivmesi'31 Aralık 2024 Salı 18:36
  • Özgür Özel’den yeni yıl mesajı: AB'ye tam üyelik hedefi olan, güçlü sosyal devleti inşa edecek bir iktidarın ayak sesleri duyuluyor31 Aralık 2024 Salı 11:23
  • Deprem yargılamaları: Hakkında 618 yıl ceza istendiği halde bırakılan Sulayıcı şimdi aranıyor30 Aralık 2024 Pazartesi 23:12
  • TEKNOFEST Turizm Teknolojileri Yarışması başvuruları 15 Ocak’ta sona eriyor30 Aralık 2024 Pazartesi 11:37
  • Türkiye'de ilkokullarda karne dönemi sona eriyor30 Aralık 2024 Pazartesi 11:16
  • Narin Güran davasında karar: 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis28 Aralık 2024 Cumartesi 22:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti