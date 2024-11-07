Erdoğan ve Hristodulidis bir araya geldi

Nikos Christodoulides ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Budapeşte'de yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi öncesinde Budapeşte'de şahsen bir araya geldi.

Nikos Christodoulides ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Budapeşte'de yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi öncesinde Budapeşte'de bir araya geldi.

Christodoulides ve Erdoğan, etkinlik öncesinde sohbet ederken görüntülendi, ardından Christodoulides Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüntülendi ve ardından Erdoğan, Fidan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Erdoğan'ın iletişim ekibinden bir üye ile bir sehpanın etrafında oturdu.

Christodoulides'in Erdoğan ile görüşmesi, Erdoğan ve Tatar'ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da katıldığı Türk Devletleri Örgütü (OTS) toplantısına katılmalarından bir gün sonra gerçekleşti.

Erdoğan orada, “Türk dünyası Kıbrıs’ta adil bir çözümden sorumludur” derken, Tatar’ın etkinliğe katılımı Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in öfkesini çekmişti.

Perşembe günü yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına, 47 katılımcı devletin çoğu, hatta tamamı ve Avrupa Birliği, NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi’nden üst düzey yetkililer katılacak.

Toplantılar, Avrupa’nın ekonomik güvenliği ve göçle ilgili konulara odaklanacak ve Christodoulides zirvedeki müdahalesinde göç hakkında konuşacak.

Perşembe akşamı, 27 AB hükümet başkanı, Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından AB ile ABD arasındaki ilişkileri ve Orta Doğu'daki devam eden durumu ele alacakları Macaristan parlamento binasında bir akşam yemeğine katılacak.

Ardından, Cuma günü gayriresmi bir Avrupa Konseyi toplantısı düzenleyecekler ve tartışmanın ana konusu, eski İtalya Başbakanı Enrico Letta'nın Avrupa tek pazarının geleceği hakkındaki raporu ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin rekabet gücü hakkındaki raporuna dayanarak Avrupa rekabet gücünün geleceği olacak.

Kaynak: Cyprus-Mail