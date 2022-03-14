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Erdoğan ve Scholz’dan Ukrayna Açıklaması

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Türkiye’nin Rusya’dan silah almaya devam edip etmeyeceği sorusuna da cevap veren Erdoğan, "Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir, onu şu anda konuşmak erken olur" dedi.
Erdoğan ve Scholz’dan Ukrayna Açıklaması

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, “İçinden geçtiğimiz çalkantılı süreçte, yüksek düzeyli istişare mekanizmalarımızın canlandırılması gerektiğine inanıyorum” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında “Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz. Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

SCHOLZ’DAN PUTIN’E ÇAĞRI VE BOĞAZLAR AÇIKLAMASI

Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya lideri Putin’e Ukrayna konusunda çağrıda bulunarak, “Artık durun diyoruz. En kısa zamanda silahların susması gerekiyor” dedi.

Ayrıca, Scholz “Özellikle Montrö Anlaşması uyarınca boğazların tarafların savaş gemisine kapatılmasının krizin daha da tırmanmamasına önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz” şeklinde konuştu.

“ÜST DÜZEY DİYALOG FORMATLARINI DEVREYE SOKACAĞIZ”

Scholz, “Türkiye ve AB işbirliği için gelecekte burada bazı planlarımız var. Üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacağız, gümrük birliği konusunu da görüşmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE, RUSYA’DAN SİLAH ALMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan silah almaya devam edip etmeyeceği sorusuna “Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir, onu şu anda konuşmak erken olur. Şartlar ne getirir ne götürür onu görmek lazım” cevabını verdi.

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