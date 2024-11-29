Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da yaptığı açıklamada İsrail'e atıf yaparken protesto edildi. Protestocular, Erdoğan'a "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sözleriyle seslenirken, Erdoğan, "Yavrum Siyonistlerin dili ağzı olma" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün katıldığı TRT World Forum'da konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail'e ilişkin konuşurken toplamda üç kişi tarafından protesto edildi.

İsrail ile ticaret tepkisi

Edindiğimiz bilgilere göre; protestoculardan ikisi kadın biri olmak üzere İsrail-Türkiye ticaret yaptığını belirterek, kürsüdeki Cumhurbaşkanına seslendi.

'Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor'

Kadın protestoculardan pankart açtıkları sırada müdahale ile karşılaşırken, hemen ardından bir erkek protestocu Erdoğan'a seslendi. Protestocu Erdoğan'a "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürürken...Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diye seslendi. Erdoğan protestocuya "Yavrum Siyonistlerin dili ağzı olma" dedi.

Eylemci Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışırken müdahale gecikmedi. Birkaç korumanın ağzını kapatmak suretiyle engellemeye çalıştıkları protestocu konuşma alanından çıkarıldı.