Erdoğan’a termal kameralı ‘corona’ önlemi

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için TBMM’deki grup toplantısına giriş ve çıkışında corona virüsü riskine karşı termal kamerayla önlem alındı.
Meclis’teki AKP grup toplantısına partililer yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan, grup toplantısına giriş ve çıkışta termal kamerayla adım adım izlendi.
Kontrollerde ateşi 36’nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı.
Bir süredir tokalaşmadan selamlaşma yolunu seçen Erdoğan için termal kemeralı tedbirin devam edeceği belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.