Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanı enflasyona ezdirmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından asgari ücretin belirlenmesine ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Erdoğan, "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." mesajını paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarıma, dava arkadaşlarıma sizlerin aracılığı ile selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 13 yıllık mücadele ardından zafere imza atan kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ SELAMLIYORUM"

Şam'ın kahraman evlatlarını, zulme ve zalime boyun eğmeyen evlatlarını şahsım, partim ve ülkem adına saygıyla selamlıyorum, zaferleri hayırlı olsun diyorum. Bizleri bu günlere eriştiren, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşturduğunu gösteren rabbimize hamt olsun.

Balıkesir Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine mevladan sabır diliyorum. Patlamanın hemen ardından bakanlarımızı gönderdik. Gerek kurumlarımız gerekse savcılarımız tahkikat başlatmıştır. Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Kazakistan'da Azerbaycan uçağının düştüğünü büyük üzüntü ile öğrendik. Her iki kardeş ülkeye de baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

17 Ekim'de başlayan bütçe maratonu cumartesi tamamlandı. Türkiye Yüzyılı ikinci bütçesinin ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

(CHP'Lİ BELEDİYELER) "SGK BORCUNU TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ"

Sayın Bahçeli nezdinde MHP grubuna da teşekkür ediyorum. Muhalefetin bütçemize yönelik iftiralarına cevaplarımızı vermiştik. Her hadise CHP'nin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Şov yapmak, Meclis'i terörize etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Amaçları iktidara alternatif olmak değil şahsi iktidarlarını korumaktır. Ceplerini doldurmanın derdindeler. Kule deyince akıllarına ilk para kulesi, belediye deyince ilk yemek geliyor. SGK'ya en borçlu belediyenin 10'undan 7'sinin CHP'li olması tesadüf değil. Bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok, SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Memurun, işçinin, öksüzün hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirtmeyiz. Borç ödemeye gelince güvercine dönenler asgari ücrete gelince şahin kesiliyorlar çünkü sırtlarında küfe taşımıyorlar. Her tarafı tel tel dökülen muhalefet ile karşı karşıyayız.

"ÇALIŞANI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını tamamladı. Net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına destekse 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.

22 yılda ne yaptıysak onlara rağmen başardık. Parlamento millete hizmet mekanı, buradan kaçış olmaz. İstikrar içinde büyümeyi, daha müreffeh Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 bütçemizi milletimizin sahiplenmesi ile hayata geçireceğiz. Ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık.

Büyümemiz 17 çeyrektir devam ediyor. 1 trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık. Bu veriler Türkiye ekonomisinin büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. 2025 bir önceki seneden daha iyi olacak inşallah. biraz daha sabırla çok güzel neticeler göreceğiz. Para ve maliye politikalarını sarsmadan muhalefetin tuzağına düşmeden önümüzdeki süreci titizlikle yöneteceğiz. Zihnimizin derinliklerinde ne varsa zikrimizde de o oldu. Yurt içinde başka yurt dışında başka konuşanlardan asla olmadık. Malazgirt ile kapılarını bir kez daha açtığımız Anadolu ve çevresi bu milletin ezeli vatanı olarak kalacaktır.

Gönül coğrafyamızın her köşesine mührümüzü vuruyoruz. Nice sınamalardan geçtik. Her hizmette önümüze gizli, açık pek çok engel çıkarıldı. Yeri geldi muhalefet engeli ile, yeri geldi oligarşi ile uğraştık. İğne ile kuyu kazarak her kazanımın bedelini misli ile ödedik. Milletimiz bizi bu zorlu mücadelede hiç yalnız bırakmadı. Gün oldu ikaz etti ama desteğini bizden hiçbir zaman esirgemedi. Böyle bir milletin mensubu olmaktan şeref duyuyorum. Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içindeyiz. Kongre maratonumuz devam ediyor. Kongrelerdeki heyecanı gördükçe Allah'a, şahsıma böyle yol arkadaşları bahşettiği için hamt ediyorum. Dayanılmamız bundan sonra da perçinlenecek. Terörsüz Türkiye hedefimizi devletimizin uhdesindeki tüm araçları kullanarak gerçekleştireceğiz. Kürtlerle kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri aradan çekip alacağız. Birileri bu yoldaşlığı hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı istikameti belirlemeyi sürdürecek. Tarih, hayal kuranların ve hayalleri uğrunda ter dökenlerin mülküdür. Cumhur İttifakı'nın hayali bu asrı Türk milletinin asrına dönüştürmektir. Sırt sırta verip Türkiye Yüzyılı'na çevireceğiz.

Bizimle mücadele arkadaşı olmak isteyenlere bugün olduğu gibi kapımızı açık tutacağız. Kadrolarımızı yenileyecek, yeni isimlerle tahkim edeceğiz. Her birinizin bu mücadeleyi aynı heyecan ile sahipleneceğinize inanıyorum.

Suriye'deki olaylar 15 Mart 2011'de bir çocuğun duvara yazdığı yazı nedeni ile tutuklanıp işkence görmesi ve şehit edilmesi ile başladı. Esed rejimi tavsiyelerimize rağmen protestoları kanlı şekilde bastırdı. Çatışmaları sonlandırma imkanı varsa halkına zulmetmeye devam etti. 13 yılı aşan katliamlarla Suriye büyük kaosa sürüklendi. Şehirler, köyler, tarihi eserler bombalandı. 1 milyon kardeşimiz ya rejim katliamları ya da terör örgütlerinin saldırıları ile şehit oldu. 12 milyondan fazla Suriyeli evini, vatanını terke etti. Yerlerinden edilenlerin 3,6 milyonu ülkemize sığındı. Canlarını kurtarmak, ailelerine güvenli hayat kurmak için yollara düşenlerden boğulanlar oldu. Denizin ortasında ölüme terk edilenler oldu. İnsanı insanlığından utandıran sayısız gaddarlığa şahitlik ettik. Aylan bebeğin hafızamıza ve kalbimize mıh gibi kazılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz. Ümran yavrumuzun korku dolu bakışlarını nasıl unutabiliriz. Varil bombalarının enkaza çevirdiği okullarda can veren çocukları nasıl unuturuz. Gaddarca öldürülen sabileri, kadınları, yaşlıları nasıl unuturuz. Eşinin gözü önünde iffeti çiğnenen kadınları nasıl unutabiliriz. İnsan müsveddesi Şebbiha zulmünü nasıl unuturuz. Yargısız infazları, işkenceleri nasıl unutabiliriz. Medeni dünyanın bunlara kayıtsızlığını nasıl unuturuz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile bölücü örgütün desteklenmesini nasıl unuturuz. Muhalefetin akıl ve vicdan tutulmasını nasıl unutabiliriz.

"ESAD KORKAĞI KAÇTI"

Suriye'deki olaylar çıktığından beri merhameti merkeze alan politika izledik. Mazlumun yanında duracağız dedik ve bunu gerçekleştirdik. bizden aman dileyenleri geri çevirmeyeceğiz, bize sığınanları zalimlere teslim etmeyeceğiz dedik. ;bu millete Boraltan Köprüsü faciası gibi bir utancı bir daha yaşatmayacağız dedik. Mazlumlara tüm imkanlarımız ile sahip çıkacağız dedik.

Kerbela'da yaşananlar ne ise bugün Suriye'de yaşananlar da odur. Benim dinim insanların mezhebine inancına bakmadan insana insan der ve insanı yaradılanların en kutsalı görür. Hiçbir mezhebe ön yargılı değiliz, hiçbirine farklı gözlerle bakmıyoruz dedik. O günden bugüne kadar rabbimize binlerce kez hamt olsun duruşumuzu bozmadık. CHP'nin eski yönetimi, devrik başkanları Suriye'deki insanlık suçlarına vicdan penceresinden bakmadı. Sınır ötesi operasyonlarımıza gayriahlaki yerde durdular. Hatasını kabul etmek insan için büyük erdemdir. Hakkına girdiği mazlumlar ile helalleşmek insaniyet göstergesidir. Suriye halkının çilelerle bezeli mücadelesi 8 Aralık'ta zafere ulaşmıştır. Baas Rejimi yıkılmış, Esad korkağı Suriye'den kaçmıştır. Artık bu ülkenin önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Türkiye daha fazla kan dökülmemesi için gerekli müdahalelerde bulunmuştur. Bu zafer muhteşem bir başarıdır. Suriye halkı ülkelerini bir katliam şebekesinden kurtardı. Suriye halkı geleceklerini kendilerinin tayin edeceği yola girdi, bundan bahtiyarlık duyuyoruz. Biz Halep'te, Şam'da, Humus'ta Özgür Suriye bayrağı ile ay yıldızlı bayrağımızı gördükçe şad oluyoruz. Suriyeli mazlumların umutla parıldayan gözlerine baktıkça şad oluyor, mutlu oluyoruz.

"PKK YA SİLAH BIRAKACAK YA GÖMÜLECEK"

Bir kuru sözle dahi Suriye halkını tebrik edemeyenlere, Esad'in devrilmesinden rahatsız olanlara acıyarak bakıyoruz. BM raporlarına göre Esad zulmünün maliyeti 500 milyar dolara yaklaşıyor. Uluslararası toplumun desteği olmadan Suriye'nin bunun altından kalkması mümkün değil. Arap ülkelerinin liderlik etmesi gerekiyor. Türkiye olarak tüm kapasitemiz ile Suriye'nin yanında olacağız. MİT başkanımızı ve Dışişleri bakanımızı Suriye'ye gönderdik. Tüm kurumlarımız hazırlıklarını yoğun şekilde yapıyor. Yeni yönetimin lideri Şara, bu süreci iyi idare ettiğini ılımlı mesajları ile görüyoruz. Güvenlikten ticarete kadar Suriye'ye destek vereceğiz. Suriye'nin kendini toparlaması, devletin yeniden görevlerini yapabilmesi için yeni yönetime katkı vereceğiz. Toprak bütünlüğü için tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz. Selden kütük kapmaya çalışanlar karşısında milletimizi bulacak. DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya silahlarını bırakacak ya da silahları ile Suriye topraklarına gömülecek. Kürt kardeşlerimiz ile aramıza duvar örmek isteyen terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Terör örgütlerinin nasıl bir hesabı varsa elbette bizim de bir hesabımız ar. Emperyalistlerin oyunlarını bozacağız. Kürdü ile Türkü ile biz aynı havayı soluyor, aynı gökyüzüne bakıyoruz. Hepimiz ortak medeniyetin çocuklarıyız. Geleceğimizi de ortaklaşa inşa edeceğiz. DEAŞ Suriye için de bizim için de yok edilmesi gereken tehdittir. Bunlarla göğüs göğse çarpışan tek ANTO müttefikidir. Kimse bunun üzerinden bize ders vermez. Başkaları için Suriye'nin huzuru ikinci sırada yer alabilir ama biz bu lükse sahip değiliz. Suriye ne kadar hızlı ayağa kalkarsa vatan hasreti çeken kardeşlerimizin dönüşü de o kadar hız kazanacaktır. Dönmek isteyenlere her türlü kolaylığı sağlayacağız. Dönmek isteyene yardımcı olacağız ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz. Türkiye'nin ekonomik, akademik, bilimse ve ticari hayatına katkı yapan kardeşlerimizde kalmak siteyenlere kapımızı kapatmayacağız. Muhalefet bu süreci zehirlemeye çalışacaktır.

YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve yeni asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

Asgari ücretin genel bir ücret seviyesini olmadığını, en düşük ücret seviyesini ifade ettiğini belirten Işıkhan, "Esas olan, her çalışanın, emeğinin hakkını, yaptığı işin niteliğine uygun şekilde almasıdır. İşverenlerimiz açısından da hak olan, emeği gerçek değerinde ücretlendirmektir." dedi.

Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçen Milletvekili Nedim Yamalı, AKP Grup Toplantısı'na geldi. Yamalı'ya rozet takıldı.