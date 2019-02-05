Erdoğan’dan İş Bankası çıkışı: Hazine’nin malı olacak

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal’a partisinin rozetini taktı.

Grup toplantısında konuşan Erdoğan, vekillere “Haftanın 7 günü çalışacaksınız, hem seçim çalışmalarına hem de Meclis faaliyetlerine katılmanızı istiyorum” dedi.

Erdoğan, “Ülkemizin en kritik günlerini yaşadığı şu dönemlerde tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan ilkesinde buluşan herkesle yol yürümeye hazırız” diye devam etti.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

“Türkiye’nin her alanda olduğu gibi yasama faaliyetlerinde de geri kalmaya tahammülü yoktur.

Partiyi ikiye böldük, yarısı Meclis’te yarısı sahada olacak şekilde kesintisiz hizmet göstermenizi istiyorum. Çok çalışacağız ki hedeflerimize ulaşabilelim.

Mahalli seçimleri atlattıktan sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak. 31 Mart seçimleri için hazırlıklarımızı tamamladık ve tüm gücümüzle sahaya indik. Manifestoyu Ankara’da ilan ettik ve böylece seçim kampanyamızı da resmen başlatmış olduk. Kampanyamızın ana fikrini ‘milletin gönlüne girmek’ oluşturuyor.

Ülkemizin en kritik günlerini yaşadığı şu dönemlerde tek millet tek devlet tek bayrak tek vatan ilkesinde buluşan herkesle yol yürümeye hazırız.

Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenin, hizipçiliğin ve adaletsizliğin yeri olmadığını göstereceğiz.

İzmir, Ankara ve İstanbul gibi metropollerimizin kimi bölgelerinde ciddi sorunlar olduğunu gözlemliyoruz. Şehir planları hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Kentsel dönüşüm bölgelerimizde atılacak adımlar ‘gönüllülük’ esasına göre yapılacak.

İzmir, Ankara ve İstanbul gibi metropollerimizin kimi bölgelerinde ciddi sorunlar olduğunu gözlemliyoruz. Şehir planları hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Kentsel dönüşüm bölgelerimizde atılacak adımlar ‘gönüllülük’ esasına göre yapılacak.

50-60 katlı binalarda yaşayanların birbirlerinden haberi var mı? Komşuluk hukuku var mı? Önümüzdeki dönemde yatay şehirleşme ile örnek yerleşim alanları kurulacak.

Kupon yerleri sömürmek suretiyle değil, ‘değer üreten yapılaşmalar’ çerçevesinde yatay mimari üzerinden ilerleyecek yaklaşımlar önceliğimiz olacak.

Kupon yerleri sömürmek suretiyle değil, ‘değer üreten yapılaşmalar’ çerçevesinde yatay mimari üzerinden ilerleyecek yaklaşımlar önceliğimiz olacak.

Belediyecilik denince akla AK Parti gelir, seçmene bunu anlatacağız. 1994 yılı ruhunu anlatacağız. İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum gibi yerlerde neler yaptık bunları anlatacağız. Eserlerimizle konuşacağız. Karşımızdakiler ne anlatacak? Yaptıkları bir şey yok ki anlatsınlar.

Terör örgütlerinin saldırıları gibi, ekonomik saldırıya maruz kaldık. Kısa sürede hamd olsun buna da karşı koyduk ve üstesinde geldik. Ekonomideki kayıplarımız terör gibi can kaybı değil, para kaybı. Cana geleceğine mala gelsin der atalarımız. Milletimizin yaşadığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.”

”TÜRKİYE IMF DEFTERİNİ KAPATMIŞTIR VE BİR DAHA DA AÇMAYACAKTIR”

CHP ülkemizin yeniden IMF’ye gideceği yalanını söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. IMF’ye gidenlerin kim olduğu belli bunlar CHP zihniyeti diğerleri bunlar IMF’ye gittiler. Türkiye 2013 yılı mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah’ın izniyle açmayacaktır.

‘İŞ BANKASI HAZİNE’NİN MALI OLACAKTIR’

Gazi Mustafa Kemal’in İş Bankası’nı CHP’ye değil Hazine’ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine’nin malı olacaktır Allah’ın izniyle. Bu parlamento bu tarihi kararı da alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası oradaki hissesi ile yüzde 28 yine devredilecektir. Milletin malı.”

‘FİYATLARA AYAR ÇEKECEĞİZ’

Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde, biz bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız.