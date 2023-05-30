Erdoğan’dan muhalefete: Seçim dönemi boyunca söylemedikleri yalan kalmadı; siyaset tarihimizin en rezil kampanyasını yürüttüler

"Anadolu irfanı bir kez daha siyasi mühendisliklerine galip gelmiştir" diyen Erdoğan, muhalefete yüklendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vize sorununu çözeceklerini belirterek, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj sorunu olan vize sorununu inşallah en kısa sürede hal yoluna koyacağız" dedi.

Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleleri'nde TOBB 79. Genel Kurulu'na katıldı.

Konuşmasında yeni döneme ilişkin mesajlar veren Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla çözüm arayacağız. Tarihin en önemli seçim dönemlerinden birini başarıyla tamamladık. Meclis sonucu neticelenmiştir. Her iki seçimi de demokrasimize yakışan bir olgunlukla gerçekleştirdik. Seçim sonucunu enine boyuna değerlendireceğiz. Anlamı ve sonuçları itibarıyla bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız.

Anadolu irfanı bir kez daha siyasi mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır. Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve Türk milleti olmuştur. Hesap uzmanıyım diye övüneneler evdeki 40 milletvekilinden de olmuştur.

Bu kirli ittifaklar 6 tane cumhurbaşkanı yardımcılığı ne demokrasiye sığar, ne bu milletin ruh köküne yakışır. Bunun dersini milletim sandıkta verdi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler, tuttu mu? Tutmadı. Kampanya sonundan bundan vazgeçtiler.

"Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yedi"

Ben hesap uzmanı değilim, ekonomistim. Burada bu hesabı sizlerle de paylaşayım. CHP vekil sayısı 2018'de 146'ydı. 2023'te vekil sayısı 169'a çıktı. Fakat buradan kiralık vekiller verdiler onlar da 40 tane. 40 vekil gidince 129'a vekil sayıları düştü. Hesap uzmanı bu işi böyle yapar mı? 40'ı gitti, 129 vekil kaldı. 17 vekil burada düşmüş oldu. Bundan sonrasını herhalde oraya gönül vermiş olan CHP'li arkadaşlar düşünecektir. Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir.

Akıntıya kürek çekmenin hiçbir faydası yoktur. Bugünden itibaren sivil siyasetin en büyük kazanımı olan cumhurbaşkanı hükümet sistemini tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız.

Muhalefet ve destekçilerinin halkımızı aşağılayıcı provokatif eski söylemlerini terk etmesi gerekiyor. Samimi bir özeleştiri yaptıktan sonra sandıktan çıkan bu çağrıya kulak vereceğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde devlet organları arasındaki iş birliğini sürdüreceğiz.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte asıl konularımıza yöneleceğiz. Dünden itibaren çalışmaya başladık. Deprem bölgesinin yaralarının sarılması en önemli görevimizdir. Şimdiye kadar 910 binden fazla çadırın 110 binden fazla konteynerin yapımını tamamladık. Deprem bölgesinde 319 bini ilk bir yıl içerisinde toplam 650 bin konut inşa edeceğiz.

Enflasyon mesajı

Bir diğer gündem maddemiz enflasyonun yol açtığı yıkımlardır. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Yüksek enflasyonu tek haneye indirerek halkımızı rahatlatan bizdik yine biz olacağız.

Kabinemizin oluşmasından sonra süratle ziyaretlerimize başlayacağız. Bize de gelecek olan dünya liderleri var.

Vize sorunu açıklaması

Son dönemde adeta bir siyasi şantaj sorunu olan vize sorununu inşallah en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin önünüzü açmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum; dünyanın içinde bulunduğu durum belki de en büyük fırsatları sunuyor. Boşa harcayacak tek bir anımız bile yok. Tüm Türkiye olarak altın değerinde 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Yükümüz ağır, bunun hep farkındayız. Önümüzdeki 5 seneyi inşallah dolu dolu değerlendireceğiz. Seçim süreci boyunca atmadıkları yalan kalmadı.

İnşallah daha çok sayıda insanımıza istihdam kapısı oluşturacağız. 21 yıldır devleti ve hükümetine güvenen hiç kimse pişmanlık yaşamadı. İnşallah bundan sonra mazlum mağduruyla kendine güveneni asla yarı yolda bırakmayacaktır."