Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz!

Özel, 5 teğmenin TSK'dan ihracına ilişkin olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu eleştirmişti. Erdoğan, komutanlardan Özel'e dava açmalarını isteyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, mezuniyet törenlerinde subay yeminini okuyan 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmeleri üzerinden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. "Başkomutan olarak sana sesleniyorum" diyen Erdoğan, "Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz! Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir, haddini bileceksin. Gereği neyse ben de komuta kadememizi toplayacağım, manevi tazminat davasından tut her noktada bunlara davayı açacağız" dedi. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dahil, komuta kademesinden dava açmalarını isteyeceğini belirtti.

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yüklendi. Erdoğan, Gelecek Partisi'nden istifa ettikten bir gün sonra AKP'ye katılan ve yönetim kadrosunda yer alan Prof. Dr. Serap Yazıcı için "Önce CHP'ye katılmak istedi" diyen Özel'e tepki gösterdi. Erdoğan, "'AK Parti'nin millete hizmet davasında ben de varım' diyenlere çamur atacağına, [kurultay] şaibe ve usülsüzlük iddialarını cevaplandırsın" dedi.

Erdoğan, partisine İyi Parti ve Gelecek Partisi'nden olan yeni katılımlarla ilgili olarak da AKP'lilere "eski-yeni ayrımı yapmamaları için" uyarıda bulundu. Erdoğan,"AK Parti'de tasfiye olmaz sadece takviye olur. Bizde yenilenme, tazelenme, kan değişimi olur" diyerek, "partisinin daha da genişleyeceğini" söyledi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"AK Parti siyasetinde her kongremiz aynı zamanda yeni bir başlangıcı temsil eder. Bütün kongrelerimiz 14 Ağustos 2001'den beri yürüdüğümüz yolda kilometre taşı oldu. 8. Olağan Kongre sürecimizde Türkiye'nin önünde yeni kapıları açtığını daha net göreceğiz.

Önümüzdeki dönem; partimiz, iktidarımız ve ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacak. Son üç gündür muhalefet dahil gelen tepkilerde bunun işaretlerini görmeye başladık. Muhalefetin hazımsızlığını doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz, sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması normaldir.

Bütün işlerinizde dosdoğru olun, istişareyi elden bırakmayın. AK Parti çatısı altında çeyrek asra varan siyaset yolculuğumuzda ülkemize ve partimize dair konuları önce halkımıza danıştık, milletimizin beklentilerine göre yol haritamızı şekillendirdik. Kongre çalışmalarımız boyunca gözümü milletimizden ayırmadık. Eleştirileri baş tacı ettik. Tekliflerini dikkatle dinledik. Hiçbir komplekse kapılmadan, iç muhasebemizi cesur bir şekilde yaptık. Çuvaldızı kendimize batırdık. AK Parti, kongrelerinde de farkını net bir şekilde ortaya koydu. O gün salonun dışında 60 bin kişi vardı, o soğuğa rağmen...

Bundan sonra bir taraftan saflarımızı sıklaştırırken, diğer tarafdan AK Parti ailesini genişletmeye devam edeceğiz. Sizden de eski-yeni ayrımlarını asla kapınıza yaklaştırmamanızı bekliyoruz. AK Parti'de tasfiye olmaz sadece takviye olur. Bizde yenilenme, tazelenme, kan değişimi olur.

Muhalefetle bizim gündemimiz arasında büyük fark var. Biz, ülkemizi nasıl ilk 10 ekonomiye sokarız derdindeyiz.

Türkiye'nin ana muhalefet partisi adına her gün daha utanç verici bir skandal patlak veriyor. Ya sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz? Hiç mi hukuka, ahlaka uygun icraatiniz olmaz? Hiç mi şaibesiz adımınız olmaz? Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi düşürdüğünüz halden hiç mi utanmıyorsunuz? Sayın Özel, milletin kürsüsünü önüne gelene satıştığı polemik kürsüsüne çevireceğine yüzü varsa çıksın bunlara bir cevap versin. 'AK Parti'nin millete hizmet davasında ben de varım' diyenlere çamur atacağına, şaibe ve usülsüzlük iddialarını cevaplandırsın. Para kulelerini, şişirilmiş konser faturalarını, akraba çiftliğine dönüştürdükleri belediyelerdeki sahtekârlıkları açıklasın. Çok konuşmakta ama boş konuşmaktadır! Sayın Özel'in ne tuttuğu yol yoldur, ne de üslubu nezakete uygundur! Kahraman ordumuzun komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeler bunun son örneğidir. Başkomutan olarak sana sesleniyorum: Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz! Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir, haddini bileceksin. Gereği neyse ben de komuta kadememizi toplayacağım, manevi tazminat davasından tut her noktada bunlara davayı açacağız ve tüm komuta kademesinin davayı açmalarını, MSB Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim."