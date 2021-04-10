Erdoğan'dan toprak bütünlüğü vurgusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirdikleri toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin ele alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik” diye konuştu.

"Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik" diyen Erdoğan, "Bu girişimin Kırım Tatarları dahil olmak üzere tüm Kırım halkları, Kırım ve Ukrayna'nın geneli için olumlu neticelere vesile olmasını arzu ediyoruz. Anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir. Ukrayna'yla bu konuda da fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kırım Tatarları için konut ve cami projeleri hazırlandığını belirten Erdoğan, "Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve camii inşaası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Karadeniz'in barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesinin temel hedefleri olduğunu dile getiren Erdoğan, “Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasında satır başları şöyle:

ATEŞKESİN SÜRDÜRÜLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ: Bu minvalde kıymetli dostumla Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma dair fikir teatisinde bulunduk. Mevcut krizin Ukrayna'nı toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürdürülmesini ve sorunun anlaşma temelinde çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız.

AGİT GÖZLEMCİLERİNİN CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI: AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbas bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasına üstlendiği görevi sürdürüyor, sürdürmelidir. Misyonun herhangi kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması ve gözlemcilerin can güvenliklerin temini, meselenin barışçı yollardan halli için zaruridir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.

2+2 FORMATINDA İSTİŞARELERİ BAŞLATTIK: Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alarak dışişleri ve savunma bakanlarımızın katılımıyla 2+2 formatında istişareleri başlattık. İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKELERİ DEVAM EDİYOR: Ticaret hacmimizin salgından asgari düzeyde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerinin, ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığını göstermektedir. Müzakerelerine devam ettiğimiz serbest ticaret anlaşmasını da en kısa zamanda tamamlayarak 10 milyar dolarlık ticaret hedefimize hızlı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum.

Erdoğan'ın ardından konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bu sene devletlerimiz arasındaki stratejik ortaklığın 10'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Konu yelpazesi bu ortaklığın sözde olmadığını ve gerçek işlerle desteklendiğini gösteriyor. Bugün vardığımız tüm anlaşmaların başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Karadeniz'deki gelişmeleri değerlendirdiklerini söyleyen Zelenskiy, "Her şeyden önce Karadeniz'deki güvenlik ve meydan okumalara ortak karşı koyma adımlarımızı kapsamlı bir şekilde görüştük. Kiev ve Ankara'nın gerek tehdit gerekse onlara verilmesi gereken tepki konusundaki vizyonunun aynı olduğunu belirtmek istiyorum.

"Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir" diyen Zelenskiy, "Sayın Cumhurbaşkanı'ndan söz konusu desteğin devam ettiğini ve gelecekte de bu tutumun değişmeyeceğini duyduğuma sevindim. Bugün geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna toprakları olan Donbass ve Kırım hakkında Türk tarafına ayrıntılı bilgi verdim. Ayrıca Kırım'daki insan hakları ihlalleri hakkında da bilgi paylaştım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a Kırım'la ilgili zirveye katılacak olması nedeniyle teşekkür eden Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırım Platformu formatına ve 23 Ağustos'ta Kiev'de gerçekleştirecek zirvenin açılış törenine katılmaya hazır olduğu için teşekkür ediyorum. Bu Kırım'ın işgalden kurtarılması ve Ukrayna ile Kırım Tatar halklarının korunmasında kararlı olduğuna dair çok güzel bir mesaj olacaktır" dedi.

Zelenskiy, Kırım Tatarları için 500 konut inşa edileceğini belirtti.

Serbest ticaret anlaşmasının önemli olduğunu belirten Zelenskiy, “Hükümetimiz 2023 yılına kadar öncelikli yatırım proje listesini onayladı. Altyapı, havaalanı, ulaşım gibi kapsamlı projeler yer alıyor. Bununla birlikte enerji alanında, savunma sanayi alanında işbirliğimizi ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı ile uçak yapımı alanında işbirliğimizi de ele aldık" şeklinde konuştu.