Erdoğan'dan tüm partilere yeni anayasa çağrısı

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında yeni anayasa hedeflerini açıklayan Erdoğan, partilere çağrıda bulunarak "Gelin hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım" dedi.

"Çarpıklıklar giderilemedi"

Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir sivil anayasa hazırlama şansına sahip olduğunu söyleyen Erdoğan "Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni anayasamızın, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı için belirlediğimiz hedefleri taçlandıracağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan, neden yeni anayasayı gündemlerine aldıklarını ise "Vesayeti ve bürokratik oligarşiyi besleyen darbelere çanak tutan, milli iradenin etkisini sınırlayan bu anayasaların ruhuna sinen çarpıklık tüm değişikliklere rağmen giderilememiştir. Milletimizin desteği ile sağlanan uzun süreli iktidar dönemleri bile bu sıkıntıları çözmeye yetmemiştir" sözleriyle açıkladı.

"Tercihimiz tüm siyasi partilerimizin süreçte yer alması"

Anayasaların toplumun büyük çoğunluğunun desteğini alması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Tercihimiz tüm siyasi partilerimizin bu sürecin içinde yer almasıdır. Bunun için sonuna kadar samimi bir gayret göstereceğiz. Ancak şu veya bu sebeple, kimi siyasi partiler kendini sürecin dışında tutsa bile, biz milletimizin yeni Anayasa çalışmalarının içinde olmalarını temin edeceğiz. Bunun için acele etmeden her kesimle istişareleri yaparak bir Anayasa metni ortaya çıkartmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Anayasayı konuşmak için şartlar uygun"

Geçmişte de TBMM'de yeni bir anayasa çalışması başlattıklarını da hatırlatan Erdoğan, "Tüm partilerden eşit sayıda üyenin katılımıyla ilk adımı atmıştık. Bu samimi adımımız CHP'nin işi sürekli yokuşa sürmesi ve nihayet masayı devirmesiyle akamete uğramıştı. Tekrar bu hususu değerlendirmeye aldık. Bugün hem vesayetin gücünü kırmış, hem darbe niyetlilerine mesajını vermiş, hem uluslararası arenada özgürce hareket etme iradesini ortaya koymuş bir Türkiye var" dedi. Erdoğan, "Yeni anayasayı konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun" diye ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uyum sürecinde bazı sorunlarla karşılaştıklarını ifade eden Erdoğan, "Yakında kamuoyu ile paylaşacağımız İnsan Hakları Eylem Planı'nda da bunu gördük. Attığımız her adımda meselenin eklektik yöntemlerle, yamalarla çözülemeyecek gerçeğiyle bir kez daha karşılaştık" şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ta iki devletli çözümden başka seçenek kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında Kıbrıs meselesine ve Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda da bulundu.

"Kıbrıs'ta iki devletli çözüm" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski çözüm formüllerini tekrar konuşmanın bir anlamı kalmamıştır. Artık o iş bitmiştir. Kıbrıs meselesi yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde artık çözüm odaklı bir anlayışla ele alınmalıdır. Bundan sonra Kıbrıs’ta konuşulacak tek konu iki devletli çözümdür" şeklinde konuştu.

Mitsotakis'e "haddini bil" çıkışı

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda hiçbir zaman sözünde durmadığını ifade eden Erdoğan, bundan sonra da durmayacağını belirterek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı çıkan sözlerine tepki gösterdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin çözüme kavuşması için istikşafi toplantılara başlanıldığını hatırlatan Erdoğan, "Geçen hafta İstanbul Dolmabahçe'de başlatıldı. İkincisi Atina'da yapılacaktı. Mitsotakis şimdi meydan okudu. Sen bu meydanı okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim?" diye sözlerini sürdürdü.

Yunanistan Başbakanı'na "Önce haddini bileceksin ya. Eğer gerçekten bir barış arayışı varsa sende bana meydan okuma. Haddini bil" diye seslenen Erdoğan, "Adalarda yaptıklarınız ortada. Neyinize güveniyorsunuz ya? Bir yerlerden destek gelecek; ona mı güveniyorsunuz. Eğer buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Nereden ne gelirse gelsin" şeklinde konuştu.