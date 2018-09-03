Erdoğan'dan Türk Konseyi'ne 'yerli para' önerisi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dolara bağımlılığın uluslararası ticarete engel olmaya başladığını belirterek, "Kendi para birimimizle ticaret yapmaya yoğunlaşmayı öneriyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin üye olduğu zirveye, Özbekistan 'onur konuğu', Macaristan ise 'gözlemci ülke' sıfatıyla katılıyor.

Zirvede konuşan Erdoğan, "Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı. Kendi para birimimizle ticaret yapmaya yoğunlaşmayı öneriyoruz" dedi.

FETÖ'nün bir dönem Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiş olduğunu belirten Erdoğan, "Yaşadıklarımız bize olduğu kadar dostlarımıza da FETÖ'yle mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık göstermiştir" diye konuştu.

Erdoğan, "Son dönemde uluslararası teamül, prensip, kuralların hoyratça ihlal edildiği dönemden geçtiğimizi üzüntüyle belirtmek isterim" ifadesini kullandı.