  • BIST 92.723
  • Altın 257,980
  • Dolar 6,6817
  • Euro 7,7538
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Erdoğan'dan Türk Konseyi'ne 'yerli para' önerisi

»
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dolara bağımlılığın uluslararası ticarete engel olmaya başladığını belirterek, "Kendi para birimimizle ticaret yapmaya yoğunlaşmayı öneriyoruz" dedi.
Erdoğan'dan Türk Konseyi'ne 'yerli para' önerisi

Recep Tayyip Erdoğan, Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin üye olduğu zirveye, Özbekistan 'onur konuğu', Macaristan ise 'gözlemci ülke' sıfatıyla katılıyor.

 

Zirvede konuşan Erdoğan, "Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı. Kendi para birimimizle ticaret yapmaya yoğunlaşmayı öneriyoruz" dedi.

FETÖ'nün bir dönem Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiş olduğunu belirten Erdoğan, "Yaşadıklarımız bize olduğu kadar dostlarımıza da FETÖ'yle mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık göstermiştir" diye konuştu.

Erdoğan, "Son dönemde uluslararası teamül, prensip, kuralların hoyratça ihlal edildiği dönemden geçtiğimizi üzüntüyle belirtmek isterim" ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CHP'li Gürsel Tekin'den bomba iddia !03 Eylül 2018 Pazartesi 00:19
  • Hotiç konkordato ilan etti01 Eylül 2018 Cumartesi 19:45
  • Çavuşoğlu; tam olarak neyi müzakere edeceklerini tartışmaları iyi bir fikir01 Eylül 2018 Cumartesi 19:16
  • Türkiye Heyet Tahrir Şam'ı "terör listesine" aldı01 Eylül 2018 Cumartesi 16:30
  • "Asıl sorun şu, CHP'nin solu benim sağıma denk geliyor"01 Eylül 2018 Cumartesi 16:03
  • Türkiye'de elektrik ve doğalgaza zam geldi01 Eylül 2018 Cumartesi 14:55
  • Hotiç konkordato ilan etti01 Eylül 2018 Cumartesi 13:57
  • Minibüste darp ve küfüre maruz kalan kadın: Yolcular müdahale etmedi01 Eylül 2018 Cumartesi 11:15
  • Halkbank'ta dolar skandalı! 3.72'den dolar sattılar01 Eylül 2018 Cumartesi 10:56
  • Küçük şirketlerde iflas endişesi31 Ağustos 2018 Cuma 22:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti