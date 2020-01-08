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Erdoğan'dan vekillere 'umre' fırçası: Turistik yere çevirdiniz, kim gidecekse bana sorsun

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisinden habersiz umreye giden vekile tepki gösterdi.
Erdoğan'dan vekillere 'umre' fırçası: Turistik yere çevirdiniz, kim gidecekse bana sorsun

Partisinin MYK ve MKYK toplantılarında vekillerle bir araya gelen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekillerine sık sık yaptıkları belirtilen Umre ziyaretleri nedeniyle “fırça” attığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan’ın tepkisi, umreden dönen AKP MKYK Üyesi Mustafa Yel’in toplantıda hurma ve zemzem ikramında bulunması esnasında geldi.

Buna göre, ikramın ardından “Allah kabul etsin.” diyen ancak “Benim haberim yok” diye ekleyen Erdoğan’a Yel’den “Gruptan izin almıştım” yanıtı geldi. Erdoğan’ın ise “Kim gidiyorsa artık bana sorsun. Hacca gitmek farz, ama umre canın sıkıldıkça gidilecek bir yer değil. Orası Antalya değil ki, turistik yere çevirdiniz” dediği öğrenildi.

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