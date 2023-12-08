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Erdoğan'ın Atina gezisi: 'İlişkilerde yeni döneme girildi, tarihe geçecek bildirge imzalandı'

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Ziyaretle ilgili yorumlarda, Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmelerin son derece olumlu ve yararlı geçtiğine dikkat çekildi.
Erdoğan'ın Atina gezisi: 'İlişkilerde yeni döneme girildi, tarihe geçecek bildirge imzalandı'

Yunanistan medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Atina gezisine geniş yer verdi. Ziyaretle ilgili yorumlarda, Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmelerin son derece olumlu ve yararlı geçtiğine dikkat çekildi.

Yunan televizyonları ve radyoları, Erdoğan’ın ziyaretini canlı bağlantılarla adım adım izledi.Yunan medyasına konuşan hükümet yetkilileri, “Erdoğan açıklamalarında dikkatli ve diplomatik bir dil kullanarak, ilişkilerin düzelmesinde samimi olduğunu gösterdi” ifadelerine dedi.

Medyada, Türkiye ve Yunanistan arasında, Türk vatandaşlarına Yunan adalarına 7 günlük vize serbestisini de kapsayan 15 ayrı anlaşma imzalanmasıyla, ikili ilişkilerde yeni bir döneme girildiği yorumu yapıldı.

Erdoğan ve Miçotakis arasında, “Türkiye ve Yunanistan'ın birbirlerini tahrik edecek söylem ve eylemlerden kaçınmasını" öngören Atina Bildirgesi'nin imzalanması da, gazetelerin manşetlerindeydi.

İktidar yanlısı gazetelerden Apoyevmatini, Erdoğan ve Miçotakis için, “Yan yana geldiler, gökkuşağı açtılar" yorumunu yaptı. Gazete, Erdoğan'ın basın toplantısında "Biz kardeşiz" dediğini, Miçotakis'in de dostluk mesajları verdiğini yazdı.

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Eleftheteros Typos gazetesi ise "İlişkilerde yeni döneme girildi, ilk adımlar atıldı, tarihe geçecek Atina Bildirgesi imzalandı" dedi. Gazete, basın toplantısında Miçotakis'in "Ülkelerimizi yan yana getirme sorumluluğumuz var", Erdoğan'ın ise "Aramızda çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok" demesine dikkat çekti.

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Muhalefet yanlısı gazetelerden Efimerida Syntakton'a göre Erdoğan ve Miçotakis, "İletişimde kazan-kazan, diplomaside yavaş yavaş taktiği uyguladı". Gazete, kazan kazan ve yavaş yavaş kelimelerini Türkçe ve Yunanca yazdı.

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Ta Nea gazetesi ise "Ege’de huzur, Lavriyon, Kıbrıs, azınlıklar... Her şey konuşuldu" dedi; tüm bu kelimlerin Türkçe karşılıklarını da yazdı.

Bağımsız Kathmerini gazetesine göre ise Erdoğan ve Miçotakis, “Uzun soluklu bir huzur dönemi için anlaştı”. Gazete iki liderin, ülkelerinin tezlerinden geri adım atmadıklarını ancak gerginliklerin önlenmesi için Atina Bildirgesi'ni imzaladıklarını yazdı.

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