Erdoğan’ın Başdanışmanı Kıbrıs’ta kana susadı!

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, dün yayımladığı köşe yazısında Kıbrıs'ın Türkiye'nin davası olduğunu son damla kan akmadan Kıbrıs sorununu oldu bittiye getiremeyeceğini ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, dün yayımladığı köşe yazısında Kıbrıs’ın Türkiye’nin davası olduğunu son damla kan akmadan Kıbrıs sorununu oldubittiye getiremeyeceğini ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın The Guardian’a verdiği söyleşinin ardından bir köşe yazısı yayımladı. Her satırından kan damlayan yazısında Bulut, “hodri meydan, kanlarımızla sulayarak geri aldık, almak isteyen varsa, aynı bedele razıysa, buyursun!” dedi.

İşte o, her satırı nefret kokan köşe yazısı:

BU COĞRAFYA’DA BÜYÜK TÜRK MİLLETİ YOK SAYILARAK BİR ADIM BİLE GİDİLEMEZ !

Kıbrıs’ta soyadını hiç hakketmeyen biri var; Akıncı! Bence adını değiştirmeli ve emperyalist güçlerden aldığı emirleri daha iyi yansıtan bir ad bulmalı ! Aklıma gelen birçok ad var ama takdiri size bırakıyorum!

Aslında yalnız da değil, Türkiye’de bile aynı yerden emir alıp “Kıbrıs’a schengen vizesi ile gidelim” diyenler var !

Yok mu !

‘Yok artık’ mı dediniz?

Demeyin! Var öyle “kişiler”, basınımızda, toplumda, akademik hayatımızda…HER YERDE…BİZİMKİLER DE AKINCI VERSİYONLARI!

Daha önce de yazmıştım, aylardır, yıllardır bu adamları deşifre etmeye, nereden nasıl emir aldıklarını anlatmaya çalışıyorum !

Daha açık yazayım; aramızda bazı ilginç arkadaşlar var, Avrupa ile iyi geçinmek adına “HER YAPTIĞIMIZ HATTA VARLIĞIMIZ İÇİN” özür dileyelim noktasındalar…

“Akıncı” denen şahıs da bunların KIBRIS’taki versiyonu !

Ne güzel olur değil mi; TÜRKİYE KIBRIS’TAN AYRILSA HATTA AKDENİZ’İ TAMAMEN BU “AKINCI” GİBİLERİN EFENDİLERİNE BIRAKSA!

SEVGİLİ DOSTLAR,

Orada, burada, şurada değil, bu zihniyette olanlar her yerde varlar, olabilirler…

Bu arkadaşlara özellikle yabancılarla iyi geçinmek için YOK SAYILMAYI “dünya ile entegrasyon” sananlara birkaç çift sözüm var; Kıbrıs’ta ne dileyeceğimiz bir özür, ne de ödeyeceğimiz bir kuruş tazminat, ne de kabul edeceğimiz bir harita var…

AKINCI GİBİLERİ İÇİMİZDE YETİŞTİREBİLİR HATTA BELLİ MAKAMLARA GETİREBİLİRSİNİZ AMA BÜYÜK TÜRK MİLLETİ’NİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN KIBRIS TÜRKLERİNİ TÜRKİYE’DEN KOPARAMAZSINIZ!

TÜRKİYE’Yİ AKDENİZ’DE İSTEDİĞİNİZ KUTUYA HAPSEDEMEZSİNİZ!

SEVGİLİ DOSTLAR,

Kardeşlerimizi katledenlere karşı yaptığımız harekatın sonuna kadar arkasındayız ve bunun için boynumuzu eğecek tek bir gerekçe bile olamaz… Bu yolda şehit olan ecdadımızı şanla, minnetle, özleyerek anıyoruz… Rahat uyuyun, bu canlar bedenden çıkmadıkça “medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” bizi yere baktıramaz…

Bu konuda “ama” ile dolu cümleler ile başlayıp, sayfalarca yazanlar ve konuşanlar size bir tavsiyem var; SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KIBRIS İLE İLGİLİ KONUŞMALARINI İYİ DİNLEYİN, BİR DAHA DİNLEYİN! O SÖZLER, BU KONUDAKİ REFERANSIMIZ!

KIBRIS BİZİM DAVAMIZDIR VE ÖYLE KALACAKTIR. SON DAMLA KANIMIZ AKMADAN HİÇ KİMSE, HİÇBİR MASA OYUNU İLE KIBRIS KONUSUNU OLDU BİTTİYE GETİREMEZ!

Yaşasın haklı davamız… Yaşasın geçmişimize, geleceğimize, COFRAFYAMIZA SAHİP ÇIKMA MÜCADELEMİZ…

BİZİ “BİZ OLARAK” kabul edip saygı duyanla yol yürürüz, bizi “devşirmeleri” vasıtasıyla her alanda yönlendirdiğini sananlarla da mücadelemiz can bedenden çıkıncaya kadardır!

SEVGİLİ DOSTLAR,

AB bu oyunlarına devam edebilir, edecektir de! Hatta KKTC içinden ÖZELLİKLE BİR makamdan da destek alabilir!

İngilizler uzantıları her yerde karşımıza çıkabilir! HİÇ AMA HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL! KIBRIS İÇİN BİR ADIM BİLE GERİ ADIM ATMAMIZ, AB’NİN TÜRKİYE’YE KARŞI BU TAVRI DEVAM ETTİKÇE, BİR ANLAŞMA SAĞLAMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ…

HODRİ MEYDAN, KANLARIMIZLA SULAYARAK GERİ ALDIK, ALMAK İSTEYEN VARSA, AYNI BEDELE RAZIYSA, BUYURSUN!

KIBRIS VE TÜRKİYE’DE “GİZLİ KALMIŞLAR” DAHİL OLMAK ÜZERE, HERKESE DUYURULUR!

HODRİ MEYDAN

BİZ BURADAYIZ

BİZ AKDENİZ’DEYİZ

BİZ EGE’DEYİZ

BİZ KIZILELMAYIZ!

BEKLERİZ!