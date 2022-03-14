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Erdoğan'ın katılacağı etkinliğe PCR testi şartı getirildi

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Pandemide normalleşme adımları kapsamında PCR testi, maske zorunluluğu ve HES kodu kaldırıldı.
Erdoğan'ın katılacağı etkinliğe PCR testi şartı getirildi

Pandemide normalleşme adımları kapsamında PCR testi, maske zorunluluğu ve HES kodu kaldırıldı. Fakat Türkiye Diyanet Vakfı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenleyeceği törende PCR testi zorunlu tutuldu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, etkinliğe Erdoğan da katılacağı için testin zorunlu tutulduğunu belirtti ve “Kendilerine olunca sonuna kadar PCR” dedi.

Emir yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“İhtiyaç duyana dahi PCR testi yaptırılmıyor, ama eğer külliyeye gidecekseniz PCR testi yaptırmanız gerekiyor. Söz konusu olan Cumhurbaşkanı ve külliye olunca PCR şart oluyor. Türkiye Diyanet Vakfı’nın düzenlediği 6. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine Cumhurbaşkanı katılacağı için, bu toplantı külliyede olacağı için katılımcılara zorunlu PCR testi yapılacağını öğrendik. Bu ülkemizdeki uygulamanın dışında ama külliye uygulamasının aynen devam ettiğini gösteriyor. Kendilerine olunca sonuna kadar PCR ama vatandaş şikayetleri olsa, teması olsa dahi PCR yok. ‘Hastalanırsa hastalansın’ diyorlar.”

Türkiye Diyanet Vakfı’nın düzenlediği Uluslararası 6. İyilik Ödülleri Töreni 15 Mart Salı günü yapılacak. Törenin davetiyesinde “Programa katılım için 14 Mart 2022 Saat 13.00 itibari ile yapılmış PCR testi zorunludur. Testleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve Diyanet İşleri Başkanlığında yaptırabilirsiniz” notu yer aldı. (ANKA)

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