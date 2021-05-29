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Erdoğan'ın katıldığı programda imam, Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okudu: "Zalim ve kafir"

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Mustafa Demirkan adlı imam, Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okudu. İmam, Atatürk'e atfen, "Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir" dedi.
Erdoğan'ın katıldığı programda imam, Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okudu: "Zalim ve kafir"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Ayasofya'da gerçekleşen programda Mustafa Demirkan adlı imam, Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okudu. İmam, Atatürk'e atfen, "Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, dün Ayasofya'da gerçekleşen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" programında imam Mustafa Demirkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okudu, "zalim ve kafir" dedi.​

Erdoğan, dün Taksim Camisi'nin açılışının ardından geçen sene ibadete açılan Ayasofya'da "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrencinin 'icazet alma' törenine katıldı.

Programa Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Odatv'nin aktardığı görüntülere göre, program sırasında imam Mustafa Demirkan, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik, "Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma..." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Ali Erbaş da Ayasofya'nın ibadete açılışında Atatürk'e atfen, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı.

Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasının bulunduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Öte yandan Twitter'da Atatürk'e lanet okuyan Mustafa Demirkan'a yönelik tepki tweetleri atıldı.

#HaddiniBilMustafaDemirkan etiketi, Twitter gündemlerinde birinci sıraya yükseldi.

Etiketle birlikte yorum yapan pek çok yurttaş, Demirkan'ın Atatürk'e yönelik nefretini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde 'kustuğunu' ifade etti.

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