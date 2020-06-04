  • BIST 109.529
  • Altın 371,152
  • Dolar 6,7616
  • Euro 7,5738
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesildiği için yayını terk eden İnce: Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar

»
Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesildiği için yayını terk eden İnce: Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar
Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesildiği için yayını terk eden İnce: Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar

Haber Global TV'de canlı yayındaki konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi programına bağlanılmasına tepki gösterip stüdyoyu terk eden CHP’li Muharrem İnce, "Şov mu şov değil kardeşim. Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar kardeşim" dedi.

Fox Tv'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan Muharrem İnce, Haber Global canlı yayınını terk etmesiyle ilgili olarak konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Beni çağırıyorsanız bana, kişiliğime, bana oy veren 16 milyona, mesleğinize saygı göstereceksiniz. Ben yayına gittim yayına beş dakika kala dediler ki Erdoğan'a bağlanmamız lazım dediler. Nasıl olacak diye sordum bana önce cumhurbaşkanı okçular vakfında konuşacak onu vermeyeceğiz ama Ayasofya konuşması var orada mutlaka bir giriş yapmamız lazım dediler. Peki dedim ama şöyle yapın apar topar sözümü kesmeyin, ara veriyormuş gibi yapın ben de o ara mola olmuş olsun ben de gidip geleyim. Bakın eleştiririm, tepkimi gösteririm dedim. 

Bir süre sonra meğer ekranda ortada Erdoğan'ın resmini koymuşlar. Ekranda benim sesim var. Görüntü Erdoğan'ın. Ayıp. Böyle devam ediyor. Sonra tekrar kestiler, Erdoğan'a bağlanınca bekledim. Bekledim tepkimi göstermek için bekledim. Şov mu şov değil kardeşim. Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar kardeşim. Ben kendinizi ezdirmeyin diyorum. Özel bir durum olmadığı sürece beni orada bekletip bir başka partinin siyasi genel başkanına bağlanırsan ben orayı terk ederim. Bu yüzden bu medya düzeni iş yapmıyor. reyting almıyor."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mevlüt Çavuşoğlu: “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir”03 Haziran 2020 Çarşamba 11:05
  • Diyarbakır'da polislerden köpekli işkence03 Haziran 2020 Çarşamba 10:21
  • Kendisini içeri kilitleyip evi ateşe veren kişi hayatını kaybetti03 Haziran 2020 Çarşamba 09:28
  • Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem03 Haziran 2020 Çarşamba 09:26
  • Vedat Milor: "Asıl mesele sınıf savaşı"02 Haziran 2020 Salı 17:00
  • THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor02 Haziran 2020 Salı 16:26
  • Üç günlük bebeği folyoya sarılıp sokağa terk ettiler02 Haziran 2020 Salı 16:20
  • O Ses Türkiye'ye veda eden jüri belli oldu02 Haziran 2020 Salı 16:05
  • Dendias: “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmaları konusunda yüz yüze görüşmeye hazırız”02 Haziran 2020 Salı 12:00
  • Aksoy: Doğu Akdeniz’de haklarımızı kararlılıkla koruyacağız02 Haziran 2020 Salı 09:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti