Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesildiği için yayını terk eden İnce: Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar

Haber Global TV'de canlı yayındaki konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi programına bağlanılmasına tepki gösterip stüdyoyu terk eden CHP’li Muharrem İnce, "Şov mu şov değil kardeşim. Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar kardeşim" dedi.

Fox Tv'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan Muharrem İnce, Haber Global canlı yayınını terk etmesiyle ilgili olarak konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Beni çağırıyorsanız bana, kişiliğime, bana oy veren 16 milyona, mesleğinize saygı göstereceksiniz. Ben yayına gittim yayına beş dakika kala dediler ki Erdoğan'a bağlanmamız lazım dediler. Nasıl olacak diye sordum bana önce cumhurbaşkanı okçular vakfında konuşacak onu vermeyeceğiz ama Ayasofya konuşması var orada mutlaka bir giriş yapmamız lazım dediler. Peki dedim ama şöyle yapın apar topar sözümü kesmeyin, ara veriyormuş gibi yapın ben de o ara mola olmuş olsun ben de gidip geleyim. Bakın eleştiririm, tepkimi gösteririm dedim.

Bir süre sonra meğer ekranda ortada Erdoğan'ın resmini koymuşlar. Ekranda benim sesim var. Görüntü Erdoğan'ın. Ayıp. Böyle devam ediyor. Sonra tekrar kestiler, Erdoğan'a bağlanınca bekledim. Bekledim tepkimi göstermek için bekledim. Şov mu şov değil kardeşim. Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar kardeşim. Ben kendinizi ezdirmeyin diyorum. Özel bir durum olmadığı sürece beni orada bekletip bir başka partinin siyasi genel başkanına bağlanırsan ben orayı terk ederim. Bu yüzden bu medya düzeni iş yapmıyor. reyting almıyor."