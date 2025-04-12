Erdoğan'la görüşen DEM Partili Buldan: Süreçte yeni aşamaya geçildi, önümüzdeki hafta Adalet Bakanı ile görüşerek yasal düzenlemeleri konuşacağız

Yeni çözüm süreci kapsamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, sürecin ilerleyebilmesi için yasal adımlara ihtiyaç olduğunu belirterek, önümüzdeki hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geleceklerini duyurdu. "Süreçte yeni bir aşamaya geçildi" diyen Buldan, "Adalet Bakanı ile çıkarılacak olan yasaları orada gözden geçireceğiz, tartışacağız, nelerin yapılması gerektiğine dair fikir alışverişi yapacağız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma çağrısıyla devam eden yeni çözüm süreci kapsamında, 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. 13 yıl sonra ilk yüz yüze temas niteliği taşıyan görüşmeye AKP Genel Başkanvekili Efkan Âla ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın da katılırken, DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti" denildi.

Yeni çözüm süreci kapsamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, sürecin ilerleyebilmesi için yasal adımlara ihtiyaç olduğunu belirterek, önümüzdeki hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geleceklerini duyurdu. "Süreçte yeni bir aşamaya geçildi" diyen Buldan, "Adalet Bakanı ile çıkarılacak olan yasaları orada gözden geçireceğiz, tartışacağız, nelerin yapılması gerektiğine dair fikir alışverişi yapacağız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma çağrısıyla devam eden yeni çözüm süreci kapsamında, 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. 13 yıl sonra ilk yüz yüze temas niteliği taşıyan görüşmeye AKP Genel Başkanvekili Efkan Âla ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın da katılırken, DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti" denildi.