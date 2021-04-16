  • BIST 1.409
  • Altın 461,019
  • Dolar 8,0652
  • Euro 9,6643
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Erdoğan:Türkiye'deki uygulamalar neyse bunların uygulanması safhasına geçilmek durumundadır

» »
T.C Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından açıklama yapıyor.
Erdoğan:Türkiye'deki uygulamalar neyse bunların uygulanması safhasına geçilmek durumundadır

T.C Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından açıklama yapıyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Dışişleri Bakanımız Dendias'ın tutumu karşısında ona haddini bildirdi, daha yumuşak da olamazdı. 

Yunanistan bizim oradaki müftülerimize yetkiyi vermediği gibi, kendi din görevlisiymiş gibi atama yoluna gidiyor.  Aramızdaki uluslararası hukuka da aykırı. Aramızdaki ilişkinin zedelenmesi de neden teşkil ediyor. Bunun düzelmesi lazım.

Kılıçdaroğlu’nu herhalde artık tanışmışsınızdır. Bay Kemal artık biz seni tanıdık biliyoruz. Benim çiftçimin elinde patates soğan kaldıysa ki bunu da il başkanları toplantısında başkanlar 1 milyon 250 ton patates, 300 bin ton soğan kaldı vatandaşımızın elinde dediler. "

KKTC'deki Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki

Dışişleri Bakanım orada, 'Cumhurbaşkanı ile bu konuyu etraflıca görüşeceksin, gerekli açıklamayı yapacaksın' dedim. 

KKTC'de Kur'an-ı Kerim öğretiminde yetki tartışması) Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın laikliği öğrenmesi lazım. Tavır değişmediği takdirde biz özellik KKTC'de inanç özgürlüğü kapsamında değişmediği takdirde Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında oradaki yavrularımızın Kur'an eğitimine engel teşkil edecek adımların atılmasına müsamaha edemeyiz. 

Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı dağıttık. Nedense Bay Kemal rahatsız oldu. Bunların yalanları da hiç ilgi duymadan yolumuza devam ediyoruz.

KKTC Fransa değildir.  KKTC uygulamalarıyla Türkiye’deki uygulamalar neyse bunları uygulama safhasına geçirmek durumundadır.  Oradaki bazı sendikaların, din düşmanı sendikaların attığı adımları bizim de kabul etmemiz mümkün değil.  AYM Başkanı bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde bizim atacağımız adımlar da farklı olacaklardır."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saner:Pile köyündeki Türk egemenlik hakları hiçbir şekilde sorgulanamaz16 Nisan 2021 Cuma 13:23
  • CTP:Bağımsız yargımıza müdahale edilmesine asla izin vermeyeceğiz!16 Nisan 2021 Cuma 13:13
  • Hasipoğlu: Erken seçim yasa tasarısını Pazartesi Meclis’e sunacağız16 Nisan 2021 Cuma 13:08
  • Muhalefet, Erken Seçim Tarihi İçin 29 Ağustos’u Öngören Yasa Önerisini Bugün Meclis’e Sunuyor16 Nisan 2021 Cuma 13:08
  • ‘Pandemide Beslenme’ irdelendi16 Nisan 2021 Cuma 12:57
  • Turizm Emekçileri Platformu:Hükümeti elini taşın altına koydu16 Nisan 2021 Cuma 11:54
  • 19 MAYIS TMK’dan Sosyal Sorumluluk Projesi16 Nisan 2021 Cuma 11:53
  • Başbakan Saner'den Kuran kursları ile ilgili açıklama16 Nisan 2021 Cuma 11:51
  • Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İftar yemeği dağıttı16 Nisan 2021 Cuma 11:46
  • Lİ-KOOP:Kooperatifleri Kayyumlar Değil Seçilmişler Yönetmelidir...16 Nisan 2021 Cuma 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti