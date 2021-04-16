Erdoğan:Türkiye'deki uygulamalar neyse bunların uygulanması safhasına geçilmek durumundadır

T.C Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından açıklama yapıyor.

T.C Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından açıklama yapıyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Dışişleri Bakanımız Dendias'ın tutumu karşısında ona haddini bildirdi, daha yumuşak da olamazdı.

Yunanistan bizim oradaki müftülerimize yetkiyi vermediği gibi, kendi din görevlisiymiş gibi atama yoluna gidiyor. Aramızdaki uluslararası hukuka da aykırı. Aramızdaki ilişkinin zedelenmesi de neden teşkil ediyor. Bunun düzelmesi lazım.

Kılıçdaroğlu’nu herhalde artık tanışmışsınızdır. Bay Kemal artık biz seni tanıdık biliyoruz. Benim çiftçimin elinde patates soğan kaldıysa ki bunu da il başkanları toplantısında başkanlar 1 milyon 250 ton patates, 300 bin ton soğan kaldı vatandaşımızın elinde dediler. "

KKTC'deki Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki

Dışişleri Bakanım orada, 'Cumhurbaşkanı ile bu konuyu etraflıca görüşeceksin, gerekli açıklamayı yapacaksın' dedim.

KKTC'de Kur'an-ı Kerim öğretiminde yetki tartışması) Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın laikliği öğrenmesi lazım. Tavır değişmediği takdirde biz özellik KKTC'de inanç özgürlüğü kapsamında değişmediği takdirde Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında oradaki yavrularımızın Kur'an eğitimine engel teşkil edecek adımların atılmasına müsamaha edemeyiz.

Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı dağıttık. Nedense Bay Kemal rahatsız oldu. Bunların yalanları da hiç ilgi duymadan yolumuza devam ediyoruz.

KKTC Fransa değildir. KKTC uygulamalarıyla Türkiye’deki uygulamalar neyse bunları uygulama safhasına geçirmek durumundadır. Oradaki bazı sendikaların, din düşmanı sendikaların attığı adımları bizim de kabul etmemiz mümkün değil. AYM Başkanı bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde bizim atacağımız adımlar da farklı olacaklardır."