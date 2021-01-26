Erenköy Beleidye Başkanı Yeşilırmak: Bölgemize nüfus akışı var kurallara uyalım

Emrah Yeşilırmak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Covid 19 bu tarz haraketlilikleri çok sever ve hastalığın yayılması için uygun zemini yakalar. Bölgemize gelen ve burada yaşayan vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmasını önemle rica ederim” ifadelerini kullandı.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın açıklaması şu şekilde:

“Bölgemize özellikle Girne ve Lefkoşa bölgesindeki öngörülen kapanma kaynaklı ciddi bir taşınma söz konusudur dolasıyla bölgemize gelen ve burada yaşayan vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmasını önemle rica ederim. Covid 19 bu tarz haraketlilikleri çok sever ve hastalığın yayılması için uygun zemini yakalar. Önümüzdeki 15 günlük süre bölgemiz için çok daha riskli olabilir bu nedenle bu dönemde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına ÇOK daha fazla dikkat etmeliyiz.

Aynı şekilde bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerin de bu durumu dikkate alarak faaliyetlerini sürdürmelerini rica ederim.”