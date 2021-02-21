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Erhan Arıklı: “Pilli’nin Cumartesi günü görevden alınacağı yönünde bir bilgim yoktu”

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Pilli’nin Cumartesi günü görevden alınacağı yönünde bir bilgisi bulunmadığına söyledi.
Erhan Arıklı: “Pilli’nin Cumartesi günü görevden alınacağı yönünde bir bilgim yoktu”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Sim TV ekranlarında yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katılarak, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pilli’nin  açıkladığı, ‘Erhan Arıklı görevden alınacağımı biliyordu, imalı sözleri ve bakışları bunu gösteriyordu’ şeklindeki sözleri ve ‘görevden alınmasında etkili olduğu’ iddiasına yönelik değerlendirme yapan Arıklı, Pilli’nin görevden alınacağını bilmediğini belirtti.

Arıklı, bu iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, Pilli’nin Cumartesi günü görevden alınacağıyla ilgili bir bilgisi bulunmadığını söyledi.

Dr. Pilli’nin görevden alınmasıyla ilgili etkili olduğu yönündeki iddiaya da cevap veren Arıklı, “Bu sözlere çok şaşırdım. Pilli sevdiğim, saydığım, sürekli irtibatta olduğum bir kişidir. Böyle düşünmesine üzüldüm. Erhan Arıklı ve YDP bu kadar güçlü mü ki Ali Pilli’yi görevden alacak?

 Erhan Arıklı halen kendi atamanını bile yaptıramadı. Bu konuda Ersan Saner’i ikna edemedi. Bu konuşmaları görevden alınmasından dolayı içinde bulunduğu duygusallığa bağlıyorum” ifadelerini kullandı.

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