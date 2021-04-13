  • BIST 1.380
  • Altın 456,673
  • Dolar 8,1452
  • Euro 9,7160
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA8461 test 31'i yerel 35 pozitif vaka

Erhan Bey benim ve kendisine oy vermeyenlerin bu partiden gitmesini isteyebilir. Ancak biz partimizdeyiz

» »
Erhan Bey benim ve kendisine oy vermeyenlerin bu partiden gitmesini isteyebilir. Ancak biz partimizdeyiz
Erhan Bey benim ve kendisine oy vermeyenlerin bu partiden gitmesini isteyebilir. Ancak biz partimizdeyiz

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun paylaşımı:

BERTAN ZAROĞLU PARTİDEN GİDECEKMİŞ?

Kurultay sürecinde

rakibimin partililerime #korku verme amaçlı söylediği "Kaybedersem ben çeker giderim" açıklamaları,

hükümet ortakları ile ülkede hükümetin devam etmesini isteyen Anavatan yetkililerine gözdağı amaçlı "Milletvekilliğinden istifa ederim"  söylemlerine karşı her çıktığım tv ekranında,

gitmiş olduğum her ilçede,

gezmiş olduğum her köyde

"Ne olursa olsun asla partimi bırakıp hiç bir yere #gitmem" diye açıklamalar yapan benim..

Kurultay sonrasında

Genel kurulun kararına saygılıyım ve partimdeyim. Mücadeleye devam edeceğim diyen de benim.

Bütün bu açıklamalarımı tek tek dinleyen Erhan bey, şimdi çıkmış TV ekranlarından benim partiden gideceğimi yaymaya çalışıyor. 

Erhan Bey benim ve kendisine oy vermeyenlerin bu partiden gitmesini isteyebilir. Ancak biz partimizdeyiz ve hiç bir yere de gitmiyoruz.

Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bunları Erhan Bey’in neden yaymaya çalıştığını merak ediyor ve bu konuda herkesi düşünmeye davet ediyorum. Kendisine tek tavsiyemiz olur.

Artık konuşmayı bırakıp, vadettiklerini yerine getirmeye baksın. Çünkü takipçisiyiz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde 3 gün grev yapacak13 Nisan 2021 Salı 17:02
  • İstatistik Kurumu Hanehalkı Bütçe anketi çalışmalarına başladı13 Nisan 2021 Salı 17:01
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya’daki Kıbrıslı Türklerin temsilcileriyle görüştü13 Nisan 2021 Salı 16:58
  • Kelle:“Tarıma destek artırılmalı. Mevcut destek programını kesinlikle kabul etmeyeceğiz’’13 Nisan 2021 Salı 16:55
  • Dışişleri Dairesi Protokol Müdürü mevkiine atama13 Nisan 2021 Salı 16:55
  • MHD,45 gündür KKTC'de yalnız kalan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk hakkında bilgilendirme yayınladı13 Nisan 2021 Salı 15:42
  • Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz pozitif! Çavuşoğlu'nun test sonucu bekleniyor !13 Nisan 2021 Salı 15:27
  • Esnaf Ve Zanaatkarlar Hükümete Karşı Eylem Başlatıyor13 Nisan 2021 Salı 15:15
  • 2020 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemeleri Yapıldı13 Nisan 2021 Salı 15:13
  • Atakan:Trafik Yasası ile Araç Muayene Sistemi Hayata Geçirilmelidir13 Nisan 2021 Salı 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti