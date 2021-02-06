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Erhürman: “Bunca sıkıntının içinde asgari ücret de mahkemelik oldu”

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CTP lideri Tufan Erhürman, “Bunca sıkıntının içinde asgari ücret de mahkemelik oldu” ifadelerini kullandı.
Erhürman: “Bunca sıkıntının içinde asgari ücret de mahkemelik oldu”

İşte açıklama;

Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nda işveren tarafının toplantıya katılması bir türlü sağlanamadı. İşçi tarafı toplantıya katıldı ama toplantıyı terk etti. Yasa'da 9. maddenin 3. fıkrası Komisyon kararları üyeler tarafından imzalanır diyor. İşçi tarafı imzalamadı.

Şimdi açıklanan karar yok hükmünde mi, yoksa var mı? Bu kadar sıkıntının içinde bu "karar" da mahkemelik oldu. Kısacası asgari ücret de nihayette bu hükumetin yüzüne gözüne bulaştı!!!

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