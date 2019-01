Başbakan Tufan Erhürman, bir yandan siyasi eşitlik temelinde bir çözüme ulaşmak için gayret gösterdiklerini, bir yandan da halkın sosyal ve ekonomik kalkınmasını hızlı şekilde gerçekleştirmek için çalıştıklarını kaydederek, “Her iki cephedeki mücadelemizde Türkiye Cumhuriyeti en büyük destekçimiz” dedi

Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski ve yeni dönem milletvekillerinden oluşan futbol takımı heyetini kabul etti.

TBMM’nin siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Kıbrıslı Türklerle birlikte olduğunu bildiklerini, bunun da güç kaynağı olduğunu belirten Erhürman, “Meclisler arası futbol maçı yapabiliyoruz ama kulüplerimiz dostluk maçı dahi yapamıyor. Hiç olmazsa kulüpler arası dostluk maçı yapabilmeliyiz. Bunun da ötesine geçebilmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Başbakanlıkta bugün öğleden sonra gerçekleşen kabulde Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasında yarın yapılacak dostluk maçı için adaya gelen konuk heyet adına ilk sözü, Türkiye Cumhuriyeti 23. Dönem Milletvekili, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Zekeriya Aslan aldı.

Zekeriya Aslan, KKTC’deki programda bulunmak isteyen milletvekilinin daha fazla olduğunu ancak Türkiye’deki yerel seçim hazırlıklarının da sürdüğünü söyledi.

Aslan, “Kıbrıs, Türkiye için de Türk halkı için de başkadır. Milli davanın, Kıbrıs halkının her alanda ve hep arkasındayız. Desteğimizi göstermek için buradayız. Heyetimizde bütün siyasi partilerden arkadaşlarımız var. Hepsinin Kıbrıs’a bakışı aynı” dedi.

Aslan, Türkiye’nin siyasi eşitlik temelinde sürdürülecek müzakereleri desteklediğini, KKTC’nin uluslararası alanda yer alabilmesi için çalışmaya, bu yönde gösterilen gayretleri destekleme devam edeceklerini söyledi.

Aslan, yarınki futbol maçının Türkiye’nin KKTC’ye verdiği desteğin de göstergesi olacağını belirtti.

ERHÜRMAN: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ”

Başbakan Tufan Erhürman, kabuldeki konuşmasında, “Biz iki cephede birden mücadele ediyoruz. Bir yandan siyasi eşitlik temelinde bir çözüme bir an önce ulaşmak için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte her türlü samimi gayreti ortaya koyuyoruz. Diğer yandan da ülkemizin, halkımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasını çok daha hızlı şekilde gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Böyle önemli bir misyonumuz var. Her iki cephedeki mücadelemizde Türkiye Cumhuriyeti en büyük destekçimiz” şeklinde konuştu.

Başbakan, TBMM’nin siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Kıbrıslı Türklerle birlikte olduğunu bildiklerini, bunun da güç kaynağı olduğunu belirterek, “Meclisler arası futbol maçı yapabiliyoruz ama kulüplerimiz dostluk maçı dahi yapamıyor. Bugün Sayın TC Dışişleri Bakanı ile bu konuları da konuştuk” dedi.

“HİÇ OLMAZSA KULÜPLER ARASI DA DOSTLUK MAÇI YAPABİLMELİYİZ. BUNUN DA ÖTESİNE GEÇEBİLMELİYİZ”

Erhürman şöyle devam etti:

“Çözüm için sonuna kadar samimiyetle çalışıyoruz. Her türlü çabayı Türkiye Cumhuriyeti ile gösteriyoruz. Ama onun gerçekleşmediği koşullarda da Kıbrıs Türk halkının, dışa açılması, dünyada çok daha fazla görünür olması, bir halk olarak hak ettiği şeyleri yapabilmesi dünyanın da kabul etmesi gereken bir şey. Biz Meclisler arası futbol maçı yapabiliyoruz, evet hiç olmazsa kulüpler arası da dostluk maçı yapabilmeliyiz. Bunun da ötesine geçebilmeliyiz. Bizim sporcularımız dünyada pek çok alanda uluslararası müsabakalarda da yarışabiliyor. Zaman zaman bayrağımızla, ismimizle yarışıyorlar. Zaman zaman ilgili federasyon bayrağı altında müsabakalara katılıyorlar. Zaman zaman Türk milli takımlarıyla oralara ulaşıyorlar ama spordan gelenler iyi bilir sporcuların önüne bir vizyon koymak önemlidir.”

Başbakan, “Bunları TC Dışişleri Bakanı ile elçiliğimizle de konuşuyoruz. TBMM’nin üyelerini bulmuşken bunu tüm partilerle paylaşmak istedim. Bu konuda ciddi desteğe ihtiyacımız var. Bunu birlikte yapabileceğimize inanıyorum” dedi.