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Erhürman: Çözümü bulmazsak, barışın sürekli tehdit altında olacağı bir adada yaşamak zorunda kalacağız

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2025’in Kıbrıs sorununda hareketli geçeceğini ifade ederek, “Çözümü bulmazsak, barışın sürekli tehdit altında olacağı bir adada yaşamak zorunda kalacağız” dedi.
Erhürman: Çözümü bulmazsak, barışın sürekli tehdit altında olacağı bir adada yaşamak zorunda kalacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2025’in Kıbrıs sorununda hareketli geçeceğine işaret ederek “Barış ve çözüm, sürdürülebilirlik için zorunludur. Mevcut tezlerin sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Çözümü bulmazsak, barışın sürekli olarak tehdit altında olacağı bir adada yaşamak zorunda kalacağız son gelişmelerle ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Bölgede “taşların yerinden oynadığına” dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili diplomasinin de devam ettiğini kaydetti. Kanal Sim’de Meyil Adakul’un konuğu olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mevcut yapının "hükümet olma iddiasını dahi yitirdiğini" vurguladı. Tufan Erhürman, depremden ekonomik krizlere kadar birçok konuda somut adımlar atılmadığını vurguladı.

“DEPREM BÖLGESİNDEYİZ AMA HAZIRLIK YOK”

Tufan Erhürman, Kıbrıs’ın deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak, “hükümetin” konuya dair hiçbir hazırlık yapmadığını vurguladı. Yerbilimleri Mühendisleri Odası’nın uyarılarına rağmen herhangi bir uzmanlık çalışması yapılmadığının altını çizen Tufan Erhürman, “Biz hala hazırlıksızız. Toplumda endişe büyük, ancak hükümetten hiçbir açıklama yok” dedi. Erhürman, hayat pahalılığı oranlarının açıklanmasına rağmen kamuoyunda bunun inandırıcı bulunmadığını ifade etti. Ekonomide plansızlık ve öngörüsüzlüğün hakim olduğunu belirten Erhürman, “Ekonomi yönetilmiyor. Elektrikteki yanlış politikalar, hayat pahalılığı ve asgari ücret artışlarının ardından her defasında fiyatların yükselmesine neden oldu. Güneyden kuzeye geçişlerde azalma var, çünkü ekonomi güneye kaydı” diye konuştu.

“ÇÖZÜMÜ BULMAZSAK, BARIŞIN SÜREKLİ TEHDİT ALTINDA OLACAĞI BİR ADADA YAŞAMAK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Tarım politikalarının eksikliğine de dikkat çeken Erhürman, nüfusun bilinmemesi ve plansızlık nedeniyle üretimin dahi yönetilemediğini belirtti. “Bu ülke bir zamanlar patates ihraç ediyordu, şimdi ne kadar üreteceğimizi bile bilemiyoruz” diyen Erhürman, patates ithal edildiğini anımsattı. Metehan Sınır Kapısı’ndaki yoğunluk konusuna da değinen Erhürman, bu sorunun başka kapıların açılmasıyla çözülebileceğini ifade etti. Kıbrıs sorununun bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle daha da önem kazandığını belirten Erhürman, 2025’in kritik bir yıl olacağına inandığını söyledi. “Barış ve çözüm, sürdürülebilirlik için zorunludur. Mevcut tezlerin sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Çözüm bulunmazsa, barışın sürekli tehdit altında olacağı bir adada yaşamak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı. Erhürman, mevcut hükümetin toplumun sorunlarına çözüm üretemediğini vurgulayarak erken seçim ihtiyacının altını çizdi. “Bu zihniyetten kurtulmadan, bir şeylerin değişmesi mümkün değil. Erken seçim bir olgu olarak önümüzde duruyor, sadece tarih bekleniyor” dedi.

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