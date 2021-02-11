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Erhürman: Federasyon öldü demekle ölmüyor

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
Erhürman: Federasyon öldü demekle ölmüyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

BM Güvenlik Konseyi kararlarından, BM'nin, uluslararası kuruluşların, ilgili ülkelerin kapsamlı çözümle ilgili tek formülün federasyon olduğu yönündeki açıklamalarından da görüyoruz ki federasyon, öldü demekle ölmüyor. "Federasyon modeli sonuç vermemiştir, bunun müsebbibi Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan'dır çünkü paylaşmak istemiyorlar" dedikten sonra, "iki devletli çözüm" için yine Kıbrıs Rum tarafının ve Yunanistan'ın "evet" demesini beklemeyi de herhalde kimse gerçekçi bulmuyor. Enerjinin Crans Montana'da siyasi eşitliği gerekçe göstererek masadan kalkan ve bu temel ilkeyi hala kabul etmeyen Sn. Anastasiadis'in pozisyonunun uluslararası topluma anlatılmasına ve çözüm iradesi çerçevesinde kapsamlı çözüme ulaşmak için çalışılırken, Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılması yönündeki taleplerin dile getirilmesine harcanmasından başka yol yok. Kapsamlı çözüm isteniyorsa bu yolda tek gerçekçi formülün siyasi eşitlik temelinde bir federasyon olduğu gün gibi aşikar ve biz halkımızın geleceği için bu yönde çalışmaya devam edeceğiz...

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