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Erhürman Gönyeli'de Benli ile sahaya indi! "Toplumsal seferberliğin hakim olacağı bir yıl olsun"

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Erhürman Gönyeli'de Benli ile sahaya indi! "Toplumsal seferberliğin hakim olacağı bir yıl olsun"
Erhürman Gönyeli'de Benli ile sahaya indi! "Toplumsal seferberliğin hakim olacağı bir yıl olsun"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman bu sabah Gönyeli’de ziyaretlerde bulundu. Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli Avcılar ve Atıcılar Birliği ile Gönyeli İlkokulu’na gerçekleştirilen ziyaretlerde Erhürman’a milletvekili Asım Akansoy, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ile Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit eşlik etti. Erhürman yaptığı sohbetlerde üç ayaklı yol haritasını paylaştı, yurttaşların sorularını yanıtladı ve toplumsal seferberliğin hakim olacağı güzel bir yıl diledi.

 

"KÖY ENSTİTÜLERİNİN BAŞARISINI ÖRNEK ALMALIYIZ"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman eğitimcilerle yaptığı sohbetlerde başka ülkelerde eğitimde ne oluyor diye baktığında, robotik derslerinin ilkokuldan başladığını, en az iki yabancı dil eğitimi verildiğini belirtti. Ülkemizde hükümetlerin ömrünün kısa olması nedeniyle bu tür projeleri başlatıp bitirme konusunda sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Erhürman, “eğitimde ne yapacağız konusunu hükümetlerin dışında da konuşmamız lazım. Gittikçe büyüyen yabancı öğrencilerin yaşadıkları zorluklar artıyor. Ana dili Türkçe olmayan çocukları nasıl eğiteceğimizi konuşmamız gerekiyor. Bunların çok çok gerisindeyiz. Eğitim için tüm olanaklarımızı seferber etmeliyiz. Atatürk zamanında açılan köy enstitüleri Finlandiya’nın şuan uyguladığı sistemdir. Başarıyı çok uzaklarda aramamıza gerek yok, yeter ki niyet olsun” dedi.

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