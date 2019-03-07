  • BIST 103.616
  • Altın 225,037
  • Dolar 5,4379
  • Euro 6,1496
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Erhürman: “Halkın başarı hikayesini birlikte çalışarak yazacağız”

» »
İNGİLTERE’DEKİ Kıbrıslı Türklerle buluşmak amacıyla Londra’ya gelen Başbakan Tufan Erhürman temaslarına başladı.
Erhürman: “Halkın başarı hikayesini birlikte çalışarak yazacağız”

İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerle buluşmak amacıyla Londra’ya gelen Başbakan Tufan Erhürman temaslarına başladı.

Erhürman, KKTC Londra Temsilciliği’nin Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği resepsiyona katıldı.

Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen etkinlik, 6 Mart Çarşamba akşamı, Yunus Emre Enstitute’de gerçekleşti.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, ilk Kıbrıslı Türk kadın gazeteci Bedia Okan Göreli’nin hayatının konu alındığı “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım” belgeseli de gösterildi. Gecede kadınların, yaşamın her alandaki önemine vurgu yapan konuşmalar yapıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yer alan etkinlikte açılış konuşmasını yapan KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle elçilik tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Başbakan Erhürman ve heyetiyle, belgeselin yönetmeni Fevzi Kasap’a teşekkür etti.

İngiltere Kıbrıs Türk toplumunun öne çıkan başarılı kadınlarından Middlesex Üniversite Professorü İlhan Raman ,Uluslararası Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (FIWAL) ilk Kıbrıslı Türk Başkanı ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyinin ilk kadın başkanı Aysın Yılmaz ve Enfield Belediye Meclis Başkanlığı görevini yürüten ve bu göreve atanan ilk kadın başkan olmanın yanında, Londra’daki 32 yerel bölge içindeki “en genç başkan” sıfatını da taşıyan Nesil Çalışkan’ın Dünya Kadınlar Günü üzerine konuşmalar gerçekleştirdiler.

dsc8990.jpg

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, LONDRA TEMASLARINA BAŞLADI

Başbakan Tufan Erhürman, konuşmasında, etkinliğe katılarak İngiltere’deki Kıbrıslı Türk kadınlara hitap etmekten ve burada olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Erhürman, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk kadınların özellikle son dönemde ciddi başarıların altına imza attığını belirterek, bundan gurur duyduklarını söyledi.

Kadın olmanın zor olduğunu ancak göçmen kadına hayatın daha da zor olduğuna işaret eden Erhürman, bu zor şartlarda başarılı olan kadınlardan gurur duyduğunu belirterek, kutladı.

Başbakan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’ta da, dünyada da tek tek çok önemli başarılara imza attığını ancak bu bireysel başarılarla henüz toplumsal başarı hikayesini yazamadıklarını ifade etti. Erhürman, toplumsal bazda başarının kardeşlik dayanışması içinde olabileceğini ancak toplumsal dayanışma varsa toplumsal başarı olacağını söyledi.

Erhürman, Kıbrıslı Türklerin tek tek dünya çapında başarıları olduğunu ama buna rağmen toplumsal başarı olmadıysa, daha fazla çalışmak, daha fazla el ele tutuşmak ve mesafeleri aşmak gerektiğini belirtti. Erhürman, “Bireysel başarıları yan yana getirip halkın başarısını yazmalıyız. Buna yürekten inanıyorum, halkın başarı hikayesini birlikte çalışarak yazacağız” dedi.

baybakan-1.jpg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oktay: “Kendi ayakları üzerinde dimdik durabilen ve üreten bir Kıbrıs”07 Mart 2019 Perşembe 14:30
  • Baraka Kültür Merkezi yarın emekçi kadınlar günü nedeniyle buluşma etkinliği düzenliyor07 Mart 2019 Perşembe 14:25
  • “Kadın Odaklı Bir Sağlık Sistemi” yaratmak için çalışıyoruz07 Mart 2019 Perşembe 14:20
  • GKK, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına 3 adet Unimog araç hibe etti07 Mart 2019 Perşembe 14:15
  • Gürkut: “Kadın hekim oranı artıyor”07 Mart 2019 Perşembe 14:10
  • Önümüzdeki dönem beş sondaj daha yapılacak07 Mart 2019 Perşembe 14:07
  • “Cedaw iç hukukumuzun parçasıdır ve uygulanmalıdır”07 Mart 2019 Perşembe 14:05
  • KTSÇHB, Sağlık Bakanı Besim’e çağrı yaptı07 Mart 2019 Perşembe 14:00
  • Dış politikada aktif bir diplomasi yürütüyoruz07 Mart 2019 Perşembe 13:55
  • ‘Ömrüme Haciz’in tanıtımı, Cumartesi günü07 Mart 2019 Perşembe 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti