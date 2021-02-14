Erhürman: Harcama planı hazır mı?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletin vereceğini söylediği katkılar verilmiyor, gecikiyor ve budanıyor diyerek tepki gösterdi.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

Devlet 500 milyon TL borçlanmaya gidiyor. Harcama planı hazır mı? Özel sektör, toplu taşımacılar, seyahat acenteleri, esnaf, işçiler tükenme noktasında. Gelirleri sıfırlandı, giderleri devam ediyor. Devletin vereceğini açıkladığı katkılar verilmiyor, gecikiyor, budanıyor. Ama devletin alacakları talep ediliyor.

Bu insanlarla ilgili bir şey var mı bu harcama planında? Yoksa onlara “özel sektörün devleti yok” denilmeye devam mı edilecek? Bu iş, onların da “madem biz devlet için yokuz, devlet de bizim için yok” demesine doğru gidiyor. Bu, yalnızca özel sektörü değil herkesi bitirir. Tekrar ediyorum: Özel sektörü görmezden gelen bir borçlanma planını aklınızın ucundan bile geçirmeyin!!!