Erhürman: Hükumet özel sektöre "ne haliniz varsa görün" diyor

İşte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın paylaşımı:

Pandemi hastanesinde törenlerle açılış yapıldı, hastane hala devreye giremedi.

Seçim öncesi açıklanan özel sektör çalışanlarına ve işyerlerine yönelik taahhütlerde Türkiye'den kaynak gelmesine karşın hala sıkıntılar var. Hükumet özel sektöre "ne haliniz varsa görün" demeye devam ediyor. Marttan beri "sağlıkta ve ekonomide kriz masası kurun, paydaşları süreçlere katın, aksi halde güven yaratamayacaksınız, kararları uygulayamayacaksınız, krizi yönetemeyeceksiniz, insanları birbirine düşüreceksiniz" diyoruz, dinleyen yok.

Bir kez daha sağlıkla ilgili endişelerle batma ve işsiz kalma endişeleri karşı karşıya. İnsanlar birbirine düştü. Üst kurulun kararlarının uygulanabilirliği şüpheli hale geldi. Üst kurul var ama hükumet, yönetim yok. Ve birileri pembe tablolar çizmeye devam ediyor hala!!!