Erhürman, Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği ile Ankara’da bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara temasları kapsamında Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, Kıbrıslı Türk öğrencilerin Türkiye’de yurt dışından getirdikleri cep telefonlarını kullanabilmek için ödemek zorunda oldukları IMEI kayıt ücreti oldu. Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği, bu ücretin kaldırılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini ve öğrenciler üzerinde büyük bir maddi yük oluşturan bu sorunun çözülmesi için çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Erhürman, öğrencilerin yaşadığı bu sıkıntıyı yakından takip ettiğini ve çözüm bulmak adına gerekli temaslarda bulunacağını ifade etti.

Görüşmede, Tufan Erhürman ayrıca Şubat ayında Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği tarafından düzenlenen 1. Gençlik ve Gelecek Kongresi’ni tebrik etti. Erhürman, gençlerin böyle organizasyonlarla bir araya gelerek seslerini duyurmalarının ve sorunlarına çözüm aramalarının son derece önemli olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin dayanışmasını güçlendirdiğini ve seslerinin daha gür çıkmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği Başkanı Doğuş Ertoprak ise görüşmede yaptığı konuşmada, 700’den fazla üyeyle Türkiye’nin her yerinde örgütlü bir şekilde faaliyet gösterdiklerini ve günden güne büyüdüklerini söyledi. Ertoprak, birlik olarak Kıbrıs Türk gençliği için çalışmalarını durmadan sürdüreceklerini ve gençlerin karşılaştıkları sorunların çözümü için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini belirtti.