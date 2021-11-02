Erhürman: Kurultay bitti diye yaşatılanları unutacak değiliz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ada TV’de Cüneyt Oruç’un hazırlayıp sunduğu Gündem Özel Programına konuk oldu ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultayının bittiğini ama 11 aydır yaşatılanları da unutmayacaklarını vurguladı

Türkiye ile ilişkilerin doğru zeminde olmadığına dikkat çeken Erhürman, var olan protokol düzeninin sürdürülebilir olmadığını da kaydetti.

ERHÜRMAN: KRİZİN ORTASINDA HALK HÜKÜMETSİZ KALDI

11 aydır ortada hükümet diye bir şey olmadığına dikkat çeken Erhürman, krizin ortasında halkın hükümetsiz kaldığını vurguladı. Bunların bedelini halkın çok ağır ödediğini belirten Erhürman, toplumun çok ağır bedeller ödediğini kaydetti. Hükümeti kurma görevi alan birinci partinin görüşme trafiğine normalde ana muhalefet ile başlaması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Bizimle en son görüşülecek. Saygı duyuyoruz” dedi.

“SEÇİM YASAKLARI KONUSUNU KONUŞMAMIZ GEREKİYOR”

Sucuoğlu’nun, hükümeti yarın Cumhurbaşkanı’na sunacağını söylediğini hatırlatan Erhürman, “Yarın sunacağını söylüyor Cumhurbaşkanına. Demek ki kafasında hükümet formülü oluşmuş durumda” dedi. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile yapacakları görüşmede erken seçim tarihini konuşmalarının gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Seçim yasakları konusunu konuşmamız gerekiyor. Bütçeyi konuşmamız gerekiyor” diye konuştu.

“KURULTAY BİTTİ DİYE YAŞATILANLARI UNUTACAK DEĞİLİZ”

Aylardır yaşatılanların Meclis’in itibarını fena halde sarstığını kaydeden Erhürman, Anayasa’nın da defalarca ihlal edildiğini ve bu durumun kara bir leke olarak tarihteki yerini alacağını ifade etti. Meclis’in ve Kıbrıs Türk halkının kurumlarının itibarsızlaştırıldığına dikkat çeken Erhürman, “Kurultay bitti diye bu yaşatılanları unutacak ya da unutturacak değiliz” diye konuştu. Memleketin bugüne kadar yok hükmünde bir hükümetle darmadağın edildiğini belirten Erhürman, Meclis’in iradesinin bir an önce yenilenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“HALKIN ÖZGÜVENİNİ ZEDELEMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Sürekli olarak birileri tarafından Kıbrıs Türk halkının özgüveninin zedelenmeye çalışıldığını kaydeden Erhürman, “Bu halktan bir şey olmaz mesajı veriyorlar. Halkın özgüvenini zedelemeye çalışıyorlar. Bu halktan bir şey olacağını bu halk dünyanın dört bir yanında ispatladı. Siz zaten siyaseti bir şey yapmak için yapmıyorsunuz, bir şey olmak için yapıyorsunuz” diye konuştu. UBP içindeki tartışmaların kendisini de mutlu etmediğine dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kurduğu her kurumun önemli olduğunu dile getirdi.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER DOĞRU ZEMİNDE DEĞİL”

Aylardır okulların kapalı kaldığına vurgu yapan Erghürman, bu dönemde planlama yapılmadığını ve eğitimde fırsat eşitsizliğinin de ortaya çıktığını kaydetti. TC ile bugüne kadar var olan protokol düzeni ile yürümenin artık mümkün olmadığını belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kalkınma planını protokollere yansıtması gerektiğini söyledi. Türkiye ile ilişkilerin doğru zeminde iyi ilişkiler olması gerektiğinin altını çizen Erhürman, şu anki zeminin yanlış olduğunu ifade etti.