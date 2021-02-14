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Erhürman: Mart ayı için aynı hata asla tekrarlanmamalı

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"Aşı, eksikliklerin giderilmesi ve organizasyon konusunda yeni hatalar yapma lüksü yok!!!"
Erhürman: Mart ayı için aynı hata asla tekrarlanmamalı

İşte açıklama;

Bugün iki insanımızı daha kaybettik. Yakınlarına sabır, hepimize başsağlığı dilerim.

Vaka sayısındaki azalma umut veriyor. Ancak dün açıklanan Üst Komite kararının gerekçesinde sözü edilen eksiklikler önemli. Gerekçedeki en dikkat çekici nokta, ülkemizde bulunan mutant virüsün Mart ayı içerisinde zirve yapmasının öngörülmesi.

Geçen yılın yaz aylarından itibaren de içinde bulunduğumuz dönem için uyarılar yapılmıştı. Ancak gerek hekimlerimizin ve hemşirelerimizin açıklamaları, gerekse Üst Komite'nin dün açıkladığı gerekçe, bütün uyarılarımıza karşın bu eksikliklerin giderilmediğini ortaya koydu. Mart ayı için aynı hata asla tekrarlanmamalı. Aşı, eksikliklerin giderilmesi ve organizasyon konusunda yeni hatalar yapma lüksü yok!!!

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