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Erhürman: Memleketin üstündeki kara bulutları dağıtacağız

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​​​​​​​Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Çatalköy ve Esentepe CTP Ocak Örgütleri'nin dayanışma gecesinde konuştu ve memleketin üstündeki kara bulutları dağıtacaklarının altını çizdi.
Erhürman: Memleketin üstündeki kara bulutları dağıtacağız

CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarısına dikkat çeken Erhürman, CTP’li belediyelerin icraatlarını anımsattı. CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da gecede yaptığı konuşmada, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un, bölgenin şansı olduğuna işaret etti. Geceye Genel Başkan Tufan Erhürman’ın yanı sıra CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, birçok MYK üyesi, milletvekili ve partililer de katıldı.

 

Erhürman: CTP'nin yerel yönetimlerdeki başarısı merkezi yönetimde de sürecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede yayılmaya çalışılan umutsuzluğa dikkat çekti. “Memlekette bir mutsuzluk ve umutsuzluk yaymaya çalışıyorlar. ‘Biz bir şey yapamayız, okul bile yapamayız, çocuklar konteyner sınıflarda vakit geçirsinler’ diyen birileri var” dedi. Buna karşın, CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarılarına vurgu yaparak, "Mevzuata göre harcaması gereken paranın kimi yerde 100 katını, kimi yerde 10 katını, kimi yerde sıfırdan okul yapan, bu memleketin çocuklarının gailesini çeken insanlar var. Biz bunun gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Erhürman, CTP'nin yerel yönetimlerdeki başarısını merkezi yönetimde de sürdüreceklerini belirtti. “Bu memleketin üstündeki kara bulutları dağıtmak zorundayız" dedi ve CTP’nin belediyelerde, merkezde ve cumhurbaşkanlığında halkın yüzünü güldüreceğine inandığına işaret etti. Tufan Erhürman, "Çocuklarımız göç yollarına bakıyor ama bunu değiştireceğiz. Halkımızın yüzü gülecek, bu böyle gitmeyecek" diyerek konuşmasını tamamladı.

 

Talat: Ceyhun Kırok bölgenin şansı oldu

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, konuşmasına iki ocak yönetimine teşekkür ederek başladı. "Böylesine güzel bir gece organize ettikleri için her iki ocak yönetimimize de çok teşekkür ederim. Birçok insanı bir arada görmek çok güzel" dedi. Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın New York'tan yeni döndüğünü belirterek, bu temasların önemine vurgu yaptı. Çatalköy ve Esentepe belediyelerinin birleştirilme sürecinde yaşanan zorlukları hatırlatan Talat, “Nasıl bu iki birbirinden farklı yerleşim alanına hizmet verileceğini kara kara düşünüyorduk. Ancak bölgenin şansı Ceyhun Kırok oldu” diyerek, Kırok'un başarılı çalışmalarına dikkat çekti. "Sosyo-ekonomik farklılıklara rağmen hizmetleriyle bu bölgeleri bir araya getirdi ve vizyon kazandırdı. Yerel yönetimlerde gösterdiğimiz başarının devamı gelecek" dedi. Talat, Kırok'un açtığı okula değinerek, kaynak bulma konusunda gösterdiği başarıyı övdü ve CTP'nin artık bu vizyonu merkezi iktidara taşıması gerektiğini belirtti. "Tüm CTP'liler artık iktidara hazırlanmalı. Biz iktidara geleceğiz ve bu memleketi düzelteceğiz" dedi. Erhürman'ın New York'taki temaslarına işaret eden Talat, söz konusu temasların Ersin Tatar'ın bıraktığı boşluğun nasıl doldurulacağını da gösterdiğini dile getirdi.

 

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