Erhürman: Muhalefetin destek çağrılarına kulak tıkıyor, eleştirilere tahammül edemiyor, Meclisi yok sayıyorsunuz."

Tufan Erhürman bir açıklama yaptı:

Yetki alanlarına giren konularda, yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olan KTMMOB ile, Tabipler Birliği ile istişare dahi etmeden karar açıklıyor, uygulama yapıyorsunuz. Kamu çalışanlarının maaşlarıyla ilgili konularda kamuda örgütlü sendikalarla istişare etmeden görüş belirtiyorsunuz. Muhalefetin destek çağrılarına kulak tıkıyor, eleştirilere tahammül edemiyor, Meclisi yok sayıyorsunuz. Bir azınlık hükumeti olduğunuzu unutup, krallık ilan edeceğinizi, sürekli kurumları ve insanları birbirlerine düşürerek, böl-yönet taktiğiyle ülke yöneteceğinizi mi sanıyorsunuz? Yönetmeyi değil ama, "birlik ve bütünlük" nutukları attığınız böyle bir dönemde, herkesi bölüp parçalamayı, birbirine düşürmeyi, ülkeyi kaosa sokmayı becerdiniz. Bravo!!!