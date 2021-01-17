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Erhürman: Ortalığı allem gallem ettiniz, şimdi eserinizle öğünebilirsiniz...

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Erhürman: Ortalığı allem gallem ettiniz, şimdi eserinizle öğünebilirsiniz...
Erhürman: Ortalığı allem gallem ettiniz, şimdi eserinizle öğünebilirsiniz...

İşte CTP Lideri Tufan Erhürman'ın yaptığı açıklama;

1. Üst Kurul bu konuda karar almaya yetkili değilse neden oturup da kararlarını revize edecek? Revize ettiğinde yine yetkili olmadığı konuda karar üretmiş olmayacak mı?

2. Üst Kurul bu konuda yetkiliyse daha önce değerlendirdiği verilerde bir değişiklik mi oldu, yoksa yine aynı verileri değerlendirerek bu defa başka bir sonuca mı varacak? Bu mantıken mümkün mü?

Önceden işletmeniz gereken istişare ve koordinasyon mekanizmasını işletmediniz ve gün boyunca ortalığı allem gallem ettiniz.

Yönetsel basiretsizliğinizin ve beceriksizliğinizin sonucunda, hükumete güven zaten kalmamışken, Üst Kurul'a, Başsavcılığa ve Ombudsman'a yönelik güveni de sorgulanır hale getirdiniz. Bir günlük bilançonuz bu. Şimdi eserinizle övünebilirsiniz!!!

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