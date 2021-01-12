Erhürman: Seçim maksatlı "icraat" yapacak zamanı tanımayacak sürede sandığa gidilmeli

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklamasında şunları söyledi:

“Bir Başbakan’ın, hükümeti henüz bir aylıkken Meclis kürsüsünden erken seçim çağrısı yapması az buz bir şey değildir. Bu çağrı Meclis Başkanlığı seçimi konusunda iktidara mensup Milletvekillerinin kendisini hayal kırıklığına uğratması sonucunda yapılmışsa daha da önemlidir.

Bu durumda iktidara mensup milletvekilleri hükumete güvensizliklerini ortaya koyarken, Başbakan da kendi hükümetine ve iktidara mensup Milletvekillerine güvensizliğini ortaya koymuş demektir.

Bu şartlarda böyle bir hükümetin uzun süre devam etmesini talep etmek pandeminin yarattığı zor koşullarda kaosun derinleşmesini istemekten başka bir şey değildir. O nedenle bütçenin geçmesini, seçim hazırlıklarının yapılmasını sağlayacak ve seçimi ilan etmiş hükümete seçim maksatlı "icraat" yapacak zamanı tanımayacak biçim ve sürede halkın iradesine başvurmaktan başka çare kalmamıştır!”