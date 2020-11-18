  • BIST 1.287
  • Altın 464,085
  • Dolar 7,7085
  • Euro 9,1540
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Erhürman: Siyasetin Zemini Kaydı

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede o kadar bir keşmekeş yaşandığını, siyasetin de zemininin kaydığını vurguladı.
Erhürman: Siyasetin Zemini Kaydı

CTP lideri Tufan Erhürman, Mayıs TV’de katıldığı “Güne Başlarken” programında Damla Dabis Özel’in sorularını yanıtladı. UBP’nin azınlık hükümeti kurması iddialarını da yanıtlayan Erhürman, “Eğer UBP Azınlık Hükümeti olacaksa, Ersan Saner de Başbakan olacaksa, YDP ve DP’nin de mutlaka olması gerekiyor.

Hükümetin içinde olmayacaklarsa dahi, güvenoyunda hükümete destek verilmesi için. Onlar yoksa 19-20 milletvekiliyle azınlık hükümeti kurulması mümkün değil. Bütün bunlar görüşüldü mü? Süreçleri yüzlerine gözlerine bulaştırmaya devam ediyorlar. Bunu da nereden kaynaklandığını bilmediğim bir özgüvenle yapıyorlar. İstişare mekanizmalarını da çalıştırmıyorlar” dedi. 

“ÜLKEDE TAŞLAR İYİCE YERİNDEN OYNADI”

Kendilerinin “Bu hükümet yok hükmündedir” açıklamasını ilk yaptıkları tarihin Ağustos’a kadar gittiğini söyleyen Erhürman, “Zaten o zamandan siyaseten yok hükmünde bir hükümet karşımıza çıkmıştı. Koalisyon ortakları İmar Planı konusunda birbirlerine girdiler. Hangi konuda kim önce açıklama yapacak, yarışması yaşandı. Koalisyon ortakları arasında kamuya açık, çok ciddi tartışmalar yaşandı.

Birbirlerini hukuku ihlal etmekle, hükümete duyulan güveni sarsmakla suçlayan iki hükümet ortağı gördük” dedi. Pandeminin başından beri, yapılması gerekenlerin bu hükümetle yapılamayacağını ortaya koyduklarını vurgulayan Erhürman, “Önce iyi niyetle bunu ortaya koyduk. Çünkü bu büyük bir krizdir, görülüyor da ne kadar büyüyeceği. İki siyasi partinin bunun altından kalkması mümkün değil. ‘Gelin biz de elimizi taşın altına koyalım. Hükümette siz mi kalmak istiyorsunuz?

Kalın! En azından bir kriz masası oluşturalım’ dedik ve başladık. ‘Hükümet siyaseten yok hükmündedir’ ile devam ettik. ‘Hükümet istifa etsin, bir kriz hükümeti kuralım ve elimizi hep beraber taşın altına koyalım’ dedik sonra. Seçim dönemine girdik ve seçimin içinde yaşadıklarımız artık herkesin malumu. Her türlü müdahalenin olduğu bir seçim süreci yaşadık. Ülkedeki taşlar iyice yerinden oynadı. Siyasetin zemini kaydı” dedi.

“KAPALI MARAŞ ASKERİ BÖLGEDİR”

Kapalı Maraş konusunda da açıklamalarda bulunan Erhürman, “Bir şey bilgiyle konuşulur. Siz çağrı yaptınız diye, insanlar gelip girecek mi oraya? Bir kere sizin Taşınmaz Mal Komisyonu’na iade başvurusu yapılsın diye çağrı yapabilmenizin birinci koşulu, orayı askeri bölge olmaktan çıkarmaktır.

Çünkü 2005 tarihli Taşınmaz Mal Komisyonu Yasası’nın taslağını hazırlayanlardan biri benim. Orada söylenen şey, askeri bölgelerde iade olmaz. Dolayısıyla siz iade kapsamına almak zorundasınız önce. Bunu yaptıktan sonra ancak çağrı yapabilirsiniz. Yaptınız mı bunu? Hayır. Birleşmiş Milletler ile temasa geçildi mi? Hayır. Saldım çayıra, mevlam kayıra gidiyor bu işler. Bu dosya Cumhurbaşkanlığı’nın dosyasıdır. Cumhurbaşkanı’na makamında sorduk, ‘Bilmiyorum’ dedi. Senin orada piknik yapmanın hiçbir manası yok ki orada. Silkinin, kendinize gelin” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTB'den Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü Basın Açıklaması yapıldı18 Kasım 2020 Çarşamba 14:12
  • KTTB Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi18 Kasım 2020 Çarşamba 14:06
  • Öğretmenlerimize en anlamlı hediye; Kemal Saraçoğlu Vakfı’nda18 Kasım 2020 Çarşamba 14:04
  • KTTB'den Dünya KOAH günü açıklaması18 Kasım 2020 Çarşamba 14:03
  • “KKTC 5 ülke tarafından tanınmaya hazır” haberleri Rum basınında18 Kasım 2020 Çarşamba 13:19
  • CTP’den Ersan Saner’e ‘Görevi iade et’ çağrısı! CTP göreve hazır!18 Kasım 2020 Çarşamba 13:10
  • Sorakın: “Azınlık hükümeti kurarak, halkı erken seçime götürmek mantıklı bir düşünce değildir…”18 Kasım 2020 Çarşamba 13:06
  • Akşener: "Maraş Kararı İçin Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ederim."18 Kasım 2020 Çarşamba 13:02
  • Özyiğit, AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek’i Kabul Etti18 Kasım 2020 Çarşamba 12:58
  • TAK Müdürlerinden Gazeteci Kemal Aşık 31. Ölüm Yıldönümünde Anıldı18 Kasım 2020 Çarşamba 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti