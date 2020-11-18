Erhürman: Siyasetin Zemini Kaydı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede o kadar bir keşmekeş yaşandığını, siyasetin de zemininin kaydığını vurguladı.

CTP lideri Tufan Erhürman, Mayıs TV’de katıldığı “Güne Başlarken” programında Damla Dabis Özel’in sorularını yanıtladı. UBP’nin azınlık hükümeti kurması iddialarını da yanıtlayan Erhürman, “Eğer UBP Azınlık Hükümeti olacaksa, Ersan Saner de Başbakan olacaksa, YDP ve DP’nin de mutlaka olması gerekiyor.

Hükümetin içinde olmayacaklarsa dahi, güvenoyunda hükümete destek verilmesi için. Onlar yoksa 19-20 milletvekiliyle azınlık hükümeti kurulması mümkün değil. Bütün bunlar görüşüldü mü? Süreçleri yüzlerine gözlerine bulaştırmaya devam ediyorlar. Bunu da nereden kaynaklandığını bilmediğim bir özgüvenle yapıyorlar. İstişare mekanizmalarını da çalıştırmıyorlar” dedi.

“ÜLKEDE TAŞLAR İYİCE YERİNDEN OYNADI”

Kendilerinin “Bu hükümet yok hükmündedir” açıklamasını ilk yaptıkları tarihin Ağustos’a kadar gittiğini söyleyen Erhürman, “Zaten o zamandan siyaseten yok hükmünde bir hükümet karşımıza çıkmıştı. Koalisyon ortakları İmar Planı konusunda birbirlerine girdiler. Hangi konuda kim önce açıklama yapacak, yarışması yaşandı. Koalisyon ortakları arasında kamuya açık, çok ciddi tartışmalar yaşandı.

Birbirlerini hukuku ihlal etmekle, hükümete duyulan güveni sarsmakla suçlayan iki hükümet ortağı gördük” dedi. Pandeminin başından beri, yapılması gerekenlerin bu hükümetle yapılamayacağını ortaya koyduklarını vurgulayan Erhürman, “Önce iyi niyetle bunu ortaya koyduk. Çünkü bu büyük bir krizdir, görülüyor da ne kadar büyüyeceği. İki siyasi partinin bunun altından kalkması mümkün değil. ‘Gelin biz de elimizi taşın altına koyalım. Hükümette siz mi kalmak istiyorsunuz?

Kalın! En azından bir kriz masası oluşturalım’ dedik ve başladık. ‘Hükümet siyaseten yok hükmündedir’ ile devam ettik. ‘Hükümet istifa etsin, bir kriz hükümeti kuralım ve elimizi hep beraber taşın altına koyalım’ dedik sonra. Seçim dönemine girdik ve seçimin içinde yaşadıklarımız artık herkesin malumu. Her türlü müdahalenin olduğu bir seçim süreci yaşadık. Ülkedeki taşlar iyice yerinden oynadı. Siyasetin zemini kaydı” dedi.

“KAPALI MARAŞ ASKERİ BÖLGEDİR”

Kapalı Maraş konusunda da açıklamalarda bulunan Erhürman, “Bir şey bilgiyle konuşulur. Siz çağrı yaptınız diye, insanlar gelip girecek mi oraya? Bir kere sizin Taşınmaz Mal Komisyonu’na iade başvurusu yapılsın diye çağrı yapabilmenizin birinci koşulu, orayı askeri bölge olmaktan çıkarmaktır.

Çünkü 2005 tarihli Taşınmaz Mal Komisyonu Yasası’nın taslağını hazırlayanlardan biri benim. Orada söylenen şey, askeri bölgelerde iade olmaz. Dolayısıyla siz iade kapsamına almak zorundasınız önce. Bunu yaptıktan sonra ancak çağrı yapabilirsiniz. Yaptınız mı bunu? Hayır. Birleşmiş Milletler ile temasa geçildi mi? Hayır. Saldım çayıra, mevlam kayıra gidiyor bu işler. Bu dosya Cumhurbaşkanlığı’nın dosyasıdır. Cumhurbaşkanı’na makamında sorduk, ‘Bilmiyorum’ dedi. Senin orada piknik yapmanın hiçbir manası yok ki orada. Silkinin, kendinize gelin” dedi.