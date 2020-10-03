Erhürman: Toplum gerginlikten usandı

“Toplumu daha fazla germeyin. Müdahale de, müdahale algısı da, manipülasyon

da demokrasiye hizmet etmez.”

 “Toplumun aklı da vardır, iradesi de vardır. İrade Lefkoşa’dadır, buradadır. Nasıl ki

Türkiye Cumhuriyeti’nin iradesi Ankara’daysa, nasıl ki İngiltere’nin iradesi

Londra’daysa bizde de irade Lefkoşa’dadır”

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman,

halkın gerginlik değil huzur istediğini, müdahalelerin de manipülasyonların da demokrasiye

hizmet etmediğini bildirdi. Erhürman “Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti’nin iradesi Ankara’daysa,

nasıl ki İngiltere’nin iradesi Londra’daysa bizim irademiz de Lefkoşa’dadır” dedi.

CTP lideri Erhürman, Kanal T’de yayınlanan ‘Seçime Doğru’ programına katılarak Efdal Keser,

Didem Gürses ve Sefa Karahasan’ın sorularını yanıtladı. Program öncesinde Kanal T önünde

kalabalık bir genç grubu tarafından coşkuyla karşılanan Erhürman program boyunca verdiği

doyurucu yanıtlarla da izleyicilerden tam not aldı.

Programda konuşan Erhürman demokrasinin ‘halkın iktidarı’ olduğunun altını çizdi. Tufan

Erhürman, halkın beklentisinin iradesinin sandığa yansıması ve halkın istediği vizyonu taşıyan

kişinin sandıktan çıkması ve halkın verdiği görevleri yerine getirmesi olduğunu söyledi. Halkın

iradesinin çarpıtılmadan sandığa yansıtılmasının gereklilik olduğunu söyleyen Erhürman,

toplumda bir müdahale algısı olduğunu vurguladı ve “Bu algı kendi başına zaten yeterlidir

iradenin etkilenmesi açısından. Sahada olmasa bile, bunun konuşuluyor olması dahi iradeyi

çarptırmak anlamında bir etki yaratabilir” dedi.

“MANİPÜLASYON DA İRADEYİ ÇARPTIRIR”

Manipülasyonun da iradeyi çarptırabildiğini söyleyen Erhürman şunları kaydetti:

“’Ben böyle dersem ve insanların duygularıyla oynarsam, bu şöyle bir sonuç doğurur’

üstünden bir propaganda uygularsanız, bu da insanların iradesini çarptıran bir şeydir.

Gerginlik toplumu cephelere çeker. Bu da demokrasi açısından kabul edilebilir bir şey

değildir. Bu aslında soğuk savaş taktikleridir. Böl, toplumu cephelere yönelt, düşmanlar

yarat, ötekiler yarat ve gerginlikler yarat. Bunlar hem eski, hem de yanlış taktiklerdir.”

“TOPLUM GERGİNLİKTEN USANDI”

Toplumun birçok sorunla boğuşmakta olduğunu ve gerginlikten usandığını da vurgulayan

Tufan Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplum ‘Ben artık gerginlik değil, huzur istiyorum’ diyor. Umarım bundan herkes, alması

gereken mesajı alır. Çünkü bu toplumun dertleri var. Tuzu kuru olanlar bunu görmeyebilir,

ama tuzu kuru olmayanlar var bu toplumda. İşsiz kalan, gelirsiz kalan inanlar kan ağlıyorlar.

Germeyin artık bu toplumu. Toplumun aklı da vardır, iradesi de vardır. Hep söylüyorum,

irade Lefkoşa’dadır. Buradadır. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti’nin iradesi Ankara’daysa, nasıl ki

İngiltere’nin iradesi Londra’daysa bizde de irade Lefkoşa’dadır. Kıbrıs Türk halkı kendi

iradesinin de tarihinin de öznesidir. Ne manipülasyon, ne müdahale, ne müdahale algısı.

Bunların hiçbiri demokrasiye hizmet etmez.”

“CUMHURBAŞKANI HALKIN AYRIŞMASINA İZİN VERMEMELİ”

Programda Cumhurbaşkanı’nın görev alanıyla ilgili sorulara da yanıt veren Erhürman,

“Müzakereler ile birlikte Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılması için hamleleri de yapacak.

‘Müzakereler bitsin de sonra yaparım’ demeyecek, eş zamanlı yapacak. Aynı Cumhurbaşkanı

içeride de liderlik edecek. Ekonomi, sağlık, eğitim onun da gündemi olacak. Cumhurbaşkanı

ayrıca halkı da bütünleştirecek, ayrışmasına izin vermeyecek. Bütün halkı kucaklayacak” dedi.

“EKONOMİDE DUVARA DOĞRU GİDİYORUZ”

Pandemi dolayısıyla her eve ateş düştüğünü, otellerin kapanmasından dolayı evine ekmek

götüremeyen, iş yerlerini açamayan insanlar, olduğuna vurgu yaptı. Erhürman,

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelmesi halinde, ilk iş olarak ‘ekonomi’ başlığı

altında, Bakanlar Kurulu’na başkanlık edeceğini, çünkü ekonomi açısından duvara doğru

gittiğimizi vurguladı.