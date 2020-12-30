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Erhürman: Türkiye'den taahhüt edilenden az para geldi.Maliye faizle borçlandı.

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Erhürman: Türkiye'den taahhüt edilenden az para geldi.Maliye faizle borçlandı.
Erhürman: Türkiye'den taahhüt edilenden az para geldi.Maliye faizle borçlandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Sosyal Medya hesabından bir açıklama yaptı

Türkiye'den Protokol çerçevesinde 890 milyon TL aktarılıyor (bu arada 2020 yılı için taahhüt 2.3 milyar TL iken hangi sebeple toplam 1 milyar 672 milyon TL geldiği sormamıza karşın açıklanmıyor). Maliye üstüne % 20 faizle 57.5 milyon TL borçlanıyor. 12. ve 13. maaşlar ödeniyor. Hükumet Pazartesi günü Meclis'te ısrarlı sorularımıza cevaben Aralık sonuna kadar özel sektöre yönelik 1500 ve 2000 TL'lere ilişkin tüm taahhütler yerine getirilecek diyor.

Ancak bugün yapılan ödemeler neticesinde ulaşabildiğimiz verilere göre turizm emekçilerinin bir aylık 1500 TL ve esnafın 1 aylık 2000 TL alacakları hala duruyor. Bu rakamlar kimilerine önemsiz gelebilir. Maddi ve manevi önemini bir de esnafa ve emekçilere sormak gerekiyor tabii!

Belki alınacak yanıtlar bu ülkede özel sektörün ve esnafın kendilerini neden üvey evlat gibi gördüğünü, özel sektörde çalışanların neden kamuya geçmek için zaman zaman daha az maaşa bile razı olduğunu, kamuya istihdamın siyasi rantının neden bu kadar büyük olduğunu ve bu yaklaşımlarla Maliye'nin 2021 gelir öngörüsünün ne kadar şaşabileceğini, maaşlar için yeniden Türkiye'den yardım istenmek zorunda kalınabileceğini anlamaya yardımcı olur!!!

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