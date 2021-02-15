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Erhürman:Çözümsüzlük çözümdür politikasına geri dönülen bir nokta…

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 Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nden bazı yetkililer ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın söylemlerine bakıldığı zaman aslında vazgeçildiği söylenenin federasyon değil kapsamlı çözüm''dür.
Erhürman:Çözümsüzlük çözümdür politikasına geri dönülen bir nokta…

 Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nden bazı yetkililer ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın söylemlerine bakıldığı zaman aslında vazgeçildiği söylenenin federasyon değil kapsamlı çözüm olduğunun görüldüğünü savundu.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’nı yüzde 52 oy oranıyla kazanmasının hiçbir şekilde “Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi ortadan kalkmıştır” diye yorumlanamayacağını söyleyen Erhürman,  “Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik müdahalelerle ilgili tartışmalar herkesin malumu olduğu gibi, o seçimin Kıbrıs sorununun çözüm şekline ilişkin referandum biçiminde gerçekleştiğini de kimse iddia edemez. Kaldı ki bütün bunlar yanlış olmakla birlikte yüzde 48’lik bir başka kesim var. Bugün herkes Kıbrıs Türk halkının bütünü adına konuştuğunu iddia etmektedir” şeklinde konuştu.

Erhüman, CTP’nin güncel konularla ilgili bugün düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs konusundaki görüşlerini de açıkladı.

Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda  CTP’nin görüşlerinin son derece net  ve her zaman ifade ettiği noktada olduğunu, adanın bölünemeyecek kadarı küçük bir ada olduğunu, bunu pandeminin de bir kez daha ekonomik,  sağlık ve AB ilişkileri açısından  gösterdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının adanın sadece kuzeydeki yarısı değil güneydeki yarısı üzerinde da söz ve hak sahibi olduğunu söyleyen Erhürman, “Hidrokarbonun nereden çıktığı önemli değil, adanın neresinden çıkarsa çıksın her türlü zenginlik ve kaynak Kıbrıs Türk halkının iki kurucu ortaktan birisi olarak, siyasi eşitlik çerçevesinde ortak  olduğu bir kaynaktır. Bunun içindir ki CTP bir an önce kapsamlı çözüm demektedir” diye konuştu.

Son günlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar öncülüğünde sürdürülen politika çerçevesinde Tatar ve Türkiye’den bazı yetkililerin, “Federasyon ölmüştür” dediğini hatırlatan Erhürman, aslında söylediklerinin toplamına bakıldığında, vazgeçildiği söylenen şeyin federasyon değil kapsamlı çözüm olduğunu gördüklerini ileri sürdü.

“ ‘ÇÖZÜMSÜZLÜK ÇÖZÜMDÜR’ POLİTİKASINA GERİ DÖNÜLEN BİR  NOKTA…”

Erhürman, “Aslıda bir anlamda geçmişte var olan “Çözümsüzlük çözümdür” politikasına geri dönülen bir  noktada olunduğunu görüyoruz. CTP  hep çözümsüzlüğün çözüm olmadığı iddiasını  her zaman dile getirmiştir. Statükonun hiç bir şekilde bize kazandırmadığını söylüyoruz. O yüzden bir an önce kapsamlı çözüm  noktasında duruyoruz” dedi.

Yeni tez olarak dile getirilen  eşit egemenlik çerçevesinde 2 devlet formülünün  hiçbir gerçekçi tarafı olmadığını iddia eden Tufan Erhürman,  tek gerçekçi çözüm modelinin iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu ve bu yönde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Aksi takdirde 5+1 konferansı gerçekleştiğinde ortaya, “Anastasiadis BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde çözüm isteyen taraftır. Kıbrıs Türk tarafı BM Güvenlik konseyi kararları dışındadır ve çözüm istememektedir” şeklinde bir sonuç ortaya çıkacağını öne süren Erhürman, bunun Annan Planı ve Crans Montana’da çözüm iradesini ortaya koymuş Kıbrıs Türk halkının hak ettiği bir sonuç olmadığını ifade etti.

 

“’HAİNLER, YAMA OLMAYI İSTEYENLER’ EDEBİYATI…KOMİK.. VAZGEÇSİNLER”

Cumhurbaşkanı Tatar öncülüğünde son günlerde “hainler, yama olmayı isteyenler” edebiyatı yapılmaya başlandığını  savunan Erhürman, “Arkadaşlarımızı bir an önce bu taş devrinden kalan dilden kendilerini  arındırmaya  çalışıyorum. Çünkü bu dil artık bizim karşı çıkmamızı dahi gerektirmeyecek kadar komik haldedir. Komik olduğunu fark edip vazgeçmelerini istiyoruz” dedi.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’nı yüzde 52 oy oranıyla kazanmasının hiçbir şekilde “Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi ortadan kalkmıştır” diye yorumlanamayacağını savunan Erhürman,  “Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik müdahalelerle ilgili tartışmalar herkesin malumu olduğu gibi, o seçimin Kıbrıs sorununun çözüm şekline ilişkin referandum biçiminde gerçekleştiğini de kimse iddia edemez. Kaldı ki bütün bunlar yanlış olmakla birlikte yüzde 48’lik bir başka kesim var. Bugün herkes Kıbrıs Türk halkının bütünü adına konuştuğunu iddia etmektedir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca Tatar’ın bir önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın meclisi ve halkı yeterince bilgilendirmediğinden şikayet ettiğini, kendisi seçilince ulusal danışma konseyi kuracağını söylediğini anımsatan Erhürman, Tatar’ı söylediklerinin aksini yaparak kendilerini bilgilendirmemekle eleştirdi.

Birlik bütünlük çağrılarına rağmen Akıncı döneminde TC’li yetkililerin adaya gelişlerinde mecliste temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanı arasında rutin hale getirilen görüşmeyi dahi Tatar’ın gerçekleştirmediğini söyleyen Erhürman,  tüm bu süreçte muhalefet partilerinin görüşlerinin alınmadığını kaydetti.

“FEDERASYON ÖLDÜ DEMEKLE FEDERASYON ÖLMÜYOR”

Kıbrıs Türk halkının geleceğinin maceracı tavırlarla ön görülemez bir noktaya çekilmesini kabul etmediklerini vurgulayan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Federasyon öldü demekle federasyon ölmüyor. Tatar, konuşmalarında 2 devletli çözüm konusunda AB, Anastasiadis,  İngiltere de bizim gibi düşünmeye başladı  diyor ama tutanaklar ve bu yetkililerin son günlerdeki açıklamaları, hiç de öyle olmadığını gösteriyor” diye konuştu.

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